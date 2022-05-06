歐股個別發展　Shell上漲逾3%

美國聯儲局主席鮑威爾暫排除加息0.75厘的言論成功安撫市場，另市場靜待英倫銀行稍後公布議息結果。歐股三大指數周四(5日)個別發展，英國富時100指數收報7,503點，升9點或0.13%；法國CAC指數收報6,368點，跌27點或0.43%；德國DAX指數收報13,902點，跌68點或0.49%。

歐洲能源巨企蜆殼(Shell)首季收入按年增40.68%至831.64億美元，主要受惠燃油價格高企和交易表現強勁；純利增25.72%至71.16億美元。Shell表示，期內用作支付股息及股份回購達54億美元，屬其上半年85億回購股份計劃中的一部分，股息將如預期增4%至每股25美仙，其股價全日升3.15%。

全球第四大車企Stellantis首季收入按年增12%，淨利潤增20.99%至415億歐元，主要受價格強勁等因素帶動，惟期內交付量降12%至137.4萬架，主因半導體缺貨所致，料供應鏈問題將在今年改善，但無法預計準確日期。該企維持今年全年指引，料經調整營運收入毛利雙位數增長及正現金流，其股價先升後回軟，收市跌0.72%。