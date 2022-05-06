道指冧1063點　比特幣挫8%

●踏入亞洲時段，美匯指數報103.55；港匯見7.8487；離岸人民幣(CNH)報6.6842；美元兌日圓處130.24；歐元報1.0539，英鎊報1.2363。金價處1,877.06美元。布油報111.06美元，紐油處108.75美元。比特幣跌8%，報3.65萬美元。道指期貨跌10點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水500點。

●道指最多跌1,375點，收報32,997點，跌1,063點或3.12%；標指收報4,146點，跌153點或3.57%；納指收報12,317點，跌647點或4.99%。道指和納指齊創自2020年最大單日跌幅。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報20,323點，跌470點或2.31%。

●即月恒生指數夜期收報20,156點，跌489點，低水637點，成交27,112張。

●被市場認為擅長捕捉市場重大轉捩點的美國LaDucTrading.com創辦人Samantha LaDuc表示，依然看淡股市，料標指今年底將跌至3,800點，同時預測油價今夏將升至每桶160美元，一年內再衝上260美元，直言現在市場上的通脹避險資產不多，原油是其中之一。

●美國按揭公司房地美周四(5日)公告稱，30年期平均利率由上周的5.1%，躍升至5.27%，意味到美國的按揭貸款利率重拾升勢，創下2009年8月以來最高。

●美國拜登政府周四發布一項計劃，開始購買石油以補充該國的應急儲備。

●美國聯儲局前副主席克拉里達(Richard Clarida)表示，聯儲局需要把短期利率提高到至少3.5%，才有望讓飆升的通脹得到控制。

●紐約6月期油收報每桶108.26美元，升45美仙或0.42%；布蘭特7月期油收報每桶110.9美元，升76美仙或0.69%。

●紐約6月期金收報每安士1,875.7美元，升0.3%。

●美國科技股周四下挫，虛擬貨幣價格同受牽連，「龍頭」比特幣曾挫8%，至36,639美元，創自4月11日以來最大盤中跌幅。

●英國富時100指數收報7,503點，升9點或0.13%；法國CAC指數收報6,368點，跌27點或0.43%；德國DAX指數收報13,902點，跌68點或0.49%。

●波蘭央行上調主要利率至5.25%，早前為4.5%；分析師預期加息至5.5%。