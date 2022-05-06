科技女股神旗艦基金單日吸資28億 只係曇花一現？

有「科技女股神」之稱的方舟投資(ARK Invest)創辦人伍德(Cathie Wood)，其粉絲們正向她的旗艦基金ARK Innovation ETF(ARKK)重新注入資金，這隻成長型股票基金開始從今年的大幅跌勢中反彈。不過，該基金周四(5日)收報47.75美元，下跌8.93%。

分析指，ARKK周二勁吸資，是由於投資者趁低吸納。然而，隨着美國聯儲局加息，科技股恐受累，該基金未知能否繼續創佳績，粉絲們最好做定心理準備！可能又要捱吓！

ARK Innovation ETF周二(3日)吸引3.667億美元(約28.6億港元)資金流入，創下一年來最大資金流入規模。該基金本周已上漲11%，漲幅是納斯達克100指數的兩倍，是基準標普500指數的近3倍。

投資者本周已向該基金投入資金4.474億美元(約34.89億港元)。該基金4月重挫近29%，遭遇史上表現最差的一個月，因利率上升重創科技股。該基金已從2021年2月的歷史高位下跌近70%。

此外，伍德日前在社交平台批評被動投資，指被動管理的指數基金窒礙科技創新，又形容指數基金近20年間規模持續壯大，是資本市場重大錯配。