【高盛推介】科網股受壓急挫 資金兩邊部署
2022年05月06日 10:49
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：科網股周五(6日)早段拖累大市下跌，阿里巴巴急跌至90港元附近，最低見91.15元。現報92元，跌約4.9%，表現為ATMX中最落後。有報道指國務院常務會議指出盡快出台支持平台經濟規範健康發展的具體措施。
騰訊控股周五早段也受壓跌至350元水平，最低見350.6元。現報354.6元，跌約3.2%。
觀察個股輪證資金流向，阿里好倉於本周三(4日)錄得約180萬元資金流入後，周四(5日)獲資金轉向沽出，並見周四流入牛證的資金較集中在88元收回區域的產品。
騰訊方面，好倉於本周三錄得約1,070萬元資金流入後，周四獲資金轉向沽出。淡倉於周四獲資金轉向流入，有約660萬元。
觀察港股通資金流向，可見周四轉向賣出騰訊，錄得約2.2億元資金淨賣出。
投資者如看好阿里，認購證方面的貼價選擇可留意年期約4個月的阿里購(11445)。高槓桿選擇可留意年期約5個月的阿里購(14825)。牛證方面的近牛選擇可留意阿里牛(63419)，遠牛選擇可留意阿里牛(63619)，與現價有約7及12元收回距離。
阿里購11445，行使價99.9元，2022年8月26日到期，實際槓桿4.6倍，貼價。
阿里購14825，行使價115元，2022年10月21日到期，實際槓桿4.5倍，高槓桿。
阿里牛63419，收回價85元，行使價83元，換股比率100，槓桿比率9.2倍，相近收回價近牛中街貨較低。
阿里牛63619，收回價80元，行使價78元，換股比率500，槓桿比率6.5倍，相近收回價遠牛中街貨最低。
投資者如看淡阿里，可留意屬中期的低街貨阿里沽(12962)。
阿里沽12962，行使價78元，2022年9月21日到期，實際槓桿3倍，中期、低街貨。
投資者如看好騰訊，認購證方面的貼價選擇可留意年期約4個月的騰訊購(12127)。高槓桿選擇可留意年期約4個月的騰訊購(14612)。牛證方面的近牛選擇可留意騰訊牛(55425)，遠牛選擇可留意騰訊牛(60223)，與現價有約25及40元收回距離。
騰訊購12127，行使價430元，2022年9月16日到期，實際槓桿6.8倍，貼價。
騰訊購14612，行使價459.08元，2022年9月13日到期，實際槓桿7.4倍，高槓桿。
騰訊牛55425，收回價330元，行使價327.2元，換股比率500，槓桿比率12.5倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
騰訊牛60223，收回價315元，行使價312.2元，換股比率500，槓桿比率8.3倍，近40元收回距離遠牛。
騰訊沽13619，行使價298.8元，2022年9月22日到期，實際槓桿4.6倍，熱門條款。
騰訊熊56567，收回價420元，行使價423元，換股比率500，槓桿比率5.0倍，近65元收回距離遠熊。
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