摩通及瑞銀齊降目標價　百威亞太挫逾7%

●摩通降百威亞太目標價至30元

摩根大通稱，即使面對短期逆風，維持對百威亞太長遠建設性展望，料其持續受惠於平台經營，具逾50個強勁品牌的高質素品牌組合；可調撥資源由成熟市場轉至增長市場；以及利用全球最佳經營模式作槓桿。摩根將其目標價由31.8元調低至30元，維持「增持」評級。

●瑞銀下望百威亞太目標25.8元

瑞銀指出，截至4月底，內地夜店及餐飲渠道的重開率已各達約40%及80%，但相信由於最近疫情廣泛擴散，相關的管控措施應會持續至第2季；將其目標價由28.3元下調至25.8元，評級「買入」。

該行又指，韓國及印度市場方面，隨着疫情限制措施放寬及產品高端化趨勢，管理層對今年的利潤恢復至疫情前的水平保持樂觀。