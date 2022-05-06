姚浩然：港股或下試19800點 科技股仍有壓力
2022年05月06日 11:26
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10年期美國國債孳息率升至3.078厘的4年高位，隔晚美股道指急跌逾千點，港股周五(6日)跟隨下挫超過800點，失守兩萬點大關。時富財富管理董事總經理姚浩然認為，主要是匯市影響股市，市場短期繼續憂慮通脹前景，投資者可留意5月美國非農就業數據公布再作部署。港股方面，中資科技股首季業績未如理想，股價有回調壓力，預計恒指維持19,800點至20,700點水平上落。
歐盟日前公布擬逐步禁止俄油進口，姚表示，國際油價偏強，原油期貨短期或升至106美元以上，俄烏局勢亦有利資源股中長線發展。中海油(00883)息率吸引，而且走勢跑贏大市，「三桶油」中較值博，但預期升至12港元附近阻力大，不宜高追，不妨待回調至10.5元或以下再吸納。
大市波動，轉吼公用股？姚認為相關股份息率不算吸引，當中較看好長江基建(01038)，但需要關注英鎊下跌對其業務的影響。而中電控股(00002)在美元偏強，澳元疲弱下，業務或受影響。除了公用股，可考慮較少受匯率影響、依靠現金流派息的香港電訊(06823)。如果投資者想避險，則可先持現金，待大市明朗化後再入市。