姚浩然：港股或下試19800點 科技股仍有壓力

10年期美國國債孳息率升至3.078厘的4年高位，隔晚美股道指急跌逾千點，港股周五(6日)跟隨下挫超過800點，失守兩萬點大關。時富財富管理董事總經理姚浩然認為，主要是匯市影響股市，市場短期繼續憂慮通脹前景，投資者可留意5月美國非農就業數據公布再作部署。港股方面，中資科技股首季業績未如理想，股價有回調壓力，預計恒指維持19,800點至20,700點水平上落。