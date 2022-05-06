新地元朗申建大型項目　提供近萬伙媲美第一城

上述地盤佔地約211.4萬方呎，地盤北部現借出為潭尾方艙社區隔離設施，中間部分為冠珍醬園，南面目前為露天貨倉。新地規劃總監黃舜浣表示，已與冠珍醬園業主達成共識，將進行土地整合，醬油廠房位置將與南端的露天貨倉對調，集團會負責興建新廠房，目前的舊廠房及隔離設施位置將作住宅發展。

項目距離未來北環綫凹頭站約800米，東面為作高密度發展的沙埔公屋潛力用地，而申請地盤已為熟地，土地的北面及南面早年亦已獲城規會批准作大型特賣場及酒店發展。

新地向城規會提出將地盤改劃為住宅戊類用途，北面約175.17萬方呎土地興建分層住宅，擬議地積比率2.2至2.5倍，以梯級式興建36幢樓高10至29層高住宅大樓，提供9,940個單位，住宅樓面約400.05萬方呎，平均每伙面積約400方呎。

地盤南面約29.56萬方呎土地將用作重置醬油廠房，貼鄰約6.67萬方呎用地預留作小學用途。此外，該項目亦會提供約15.02萬方呎非住宅樓面，包括約7.3萬方呎商業樓面作零售及餐飲用途，而整個地盤的東北角落，將設有3幢建築物作政府、機構及社區設施，包括長者鄰舍中心、安老院、長者日間護理中心及幼兒中心，營造長幼共融和諧社區。

黃指出，擬議項目可達到「職住平衡」、「重塑環境」及「支持再工業化」的三贏局面，配合鐵路發展釋放土地潛力，為未來新田科技城工作人口建設家園。

同時於項目北邊及西北邊的濕地緩衝區，從荒廢池塘由零創造一個佔地約2.8公頃的濕地創造區，透過Wetland Seasons Park、Wetland Seasons Bay及PARK YOHO的相關發展經驗，建構淡水沼澤、蘆葦叢及池塘，平衡保育與發展。

至於重置於南端的醬園廠房，新地策劃總監劉志遠指出，舊廠房建於60年代，建築物較為簡陋，公司協助重置的新廠房將大幅改善排放問題，並會引入新技術處理氣味排放。醬園亦有意應用創新科技及設立智能生產線，可配合政府復興及現代化傳統工業目標。

黃補充，冀上述規劃申請能於今年內獲核准，明年進行改圖及修訂地契工作，希望第一階段發展可於2026至2027年完成。考慮到入伙時間或早於北環綫通車，故項目將提供兩處公共交通設施，方便住客接駁鐵路站及元朗新市鎮。