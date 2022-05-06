傳內地要求政府機構將外國品牌電腦更換為國貨

外媒引述知情人士稱，中國已經要求中央政府機關、國有企業、政府相關企事業單位等，將目前使用的外國品牌電腦，更換為國產設備。

知情人士指，中國政府層面涉及更換的電腦設備數量最少有5,000萬部，預計將在兩年內完成全部替換工作。政府的最新要求可能只涵蓋個人電腦品牌和軟件，不包括處理器等難以更換的組件，中國據指將主要鼓勵用Linux作業系統取代微軟的Windows作業系統。Linux為國產作業系統，報道指，總部位於上海的中標軟件是其主要供應商之一。

知情人士又透露，包括國有媒體和網絡安全部門在內的一些機構可能會在獲得特別許可的情況下繼續採購先進的外國設備。不過，不排除這種許可制度未來會收緊。

中國過去一直鼓勵政府機構使用國產的信息技術產品，並將某些外國產品排除在政府採購清單之外。是次中國在國有機構內進一步排除關鍵海外技術的舉措，反映了當局對信息安全的擔憂趨增，並也展現對國產軟硬體的信心。