【高盛推介】港交所、滙豐跟隨大市下跌　輪證點揀？

高盛(亞洲)有限責任公司：香港交易所周四(5日)重上340港元水平收市，周五(6日)早段跟隨大市回落，現報329.4元，跌約3.6%。有券商指在收益率上升的情況下，料資產負債表強勁將跑贏大市，當中包括港交所。

滙豐控股周四跌約0.6%，周五早段跌穿50元水平。現報49.1元，跌約2.7%。滙控公布，周四在倫敦市場回購160萬股，涉資820.73萬英鎊。

觀察個股輪證資金流向，本周三(4日)錄得約180萬元資金流入港交所好倉後，周四獲資金轉向沽出。本周二(3日)至本周四共錄得約630萬元資金流入淡倉。

滙控方面，好倉於周四獲資金轉向沽出。本周二至本周四共錄得約470萬元資金流入淡倉。

港交購15456，行使價370元，2022年10月26日到期，實際槓桿7.1倍，中期、低街貨。

港交購12501，行使價350元，2022年9月22日到期，實際槓桿7.5倍，貼價。

港交牛57796，收回價310元，行使價308元，換股比率500，實際槓桿13.4倍，相近收回價遠牛中街貨較低。

港交沽11188，行使價300元，2022年9月13日到期，實際槓桿6.2倍，貼價。

港交熊53670，收回價360元，行使價362元，換股比率500，實際槓桿9.8倍，相近收回價近熊中槓桿最高。

滙豐購21414，行使價55.93元，2022年8月26日到期，實際槓桿11.2倍，貼價。

滙豐購29035，行使價60元，2022年10月25日到期，實際槓桿9.8倍，中期。

滙豐牛51121，收回價46元，行使價45元，換股比率100，實際槓桿12.0倍，相近收回價近牛中街貨較低。

滙豐沽22456，行使價46.45元，2022年07月11日到期，實際槓桿10.0倍，高槓桿。

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