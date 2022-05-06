【高盛推介】港交所、滙豐跟隨大市下跌 輪證點揀？
2022年05月06日 11:40
東網電視更多新聞短片
高盛(亞洲)有限責任公司：香港交易所周四(5日)重上340港元水平收市，周五(6日)早段跟隨大市回落，現報329.4元，跌約3.6%。有券商指在收益率上升的情況下，料資產負債表強勁將跑贏大市，當中包括港交所。
滙豐控股周四跌約0.6%，周五早段跌穿50元水平。現報49.1元，跌約2.7%。滙控公布，周四在倫敦市場回購160萬股，涉資820.73萬英鎊。
觀察個股輪證資金流向，本周三(4日)錄得約180萬元資金流入港交所好倉後，周四獲資金轉向沽出。本周二(3日)至本周四共錄得約630萬元資金流入淡倉。
滙控方面，好倉於周四獲資金轉向沽出。本周二至本周四共錄得約470萬元資金流入淡倉。
港交購15456，行使價370元，2022年10月26日到期，實際槓桿7.1倍，中期、低街貨。
港交購12501，行使價350元，2022年9月22日到期，實際槓桿7.5倍，貼價。
港交牛57796，收回價310元，行使價308元，換股比率500，實際槓桿13.4倍，相近收回價遠牛中街貨較低。
港交沽11188，行使價300元，2022年9月13日到期，實際槓桿6.2倍，貼價。
港交熊53670，收回價360元，行使價362元，換股比率500，實際槓桿9.8倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
滙豐購21414，行使價55.93元，2022年8月26日到期，實際槓桿11.2倍，貼價。
滙豐購29035，行使價60元，2022年10月25日到期，實際槓桿9.8倍，中期。
滙豐牛51121，收回價46元，行使價45元，換股比率100，實際槓桿12.0倍，相近收回價近牛中街貨較低。
投資者如看淡滙豐，可留意年期約2個月，屬高槓桿的滙豐沽(22456)。
滙豐沽22456，行使價46.45元，2022年07月11日到期，實際槓桿10.0倍，高槓桿。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2022年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載：http://www.gswarrants.com.hk 。