港企派息高峰期臨近　人民幣料迎季節性貶值壓力

聯儲局進入加息周期、內地疫情防控加添經濟下行壓力的背景下，人民幣近月持續弱勢。面對香港上市公司6、7月派息旺季將至，以人民幣購買外幣需求上升，人民幣面臨多一重企業分紅派息的季節性挑戰，港元走勢則可能獲得支持。

外媒數據顯示，今年國有大銀行等中資港股的派息計劃不減去年。截至周四(5日)，香港上市中資企業今年已公布的計劃，派息總額達6,769億港元，若不考慮企業自有外匯資金，6至8月的購匯需求月均將達約2,050億港元，較上年同期增加16%。

華僑銀行大中華區經濟學家謝棟銘相信，派息購匯會有脈衝式的影響，在情緒脆弱的情況下，這種邊際變化的效應可能會被放大。另有分析師認為，人民幣面臨諸多不利因素壓制，今年派息購匯的季節性影響可能更明顯。

人民幣近期弱勢未止，離岸人民幣(CNH)兌美元周五(6日)跌穿6.71關，為2020年11月以來首次，暫報6.7160，跌341點子或0.51%，每百港元兌85.51元人民幣。在岸人民幣(CNY)兌美元報6.6760，跌幅略收窄至220點子或0.33%。