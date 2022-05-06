滙豐One推出一系列新優惠迎接千禧客戶　

滙豐One推出後年輕客戶的比重一直穩步上升。在香港，滙豐去年介乎18至34歲的千禧新客戶數量比2020年增長近一成半，而滙豐One去年的千禧新客戶數量更佔新客戶總數近55%；滙豐One客戶去年的整體資產管理規模亦比2020年上升6%。另外，專為18至25歲年輕投資者而設的免佣金交易平台「滙豐Trade25」自去年第四季推出後，已獲逾千名客戶加入，當中逾七成更是首次接觸股票交易的投資新手。

滙豐One今年繼續瞄準千禧世代的需要，客戶只需一個戶口、一部手機，即可透過滙豐流動理財應用程式（HSBC HK APP）上各種智能化理財工具和服務。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶及市場策劃主管許長虹指，滙豐One面世近兩年來，已協助不少千禧世代客戶展開投資理財之旅，讓銀行服務更觸手可及。滙豐作為全港規模數一數二的數碼銀行，希望透過是次活動向他們提供全面而實用的銀行體驗、引起他們的共鳴和普及投資理財的觀念，讓他們在消費儲錢時更有把握，同時賺取投資經驗，開始培養健康的理財習慣，做好理財每一面。

滙豐更邀請人氣女團COLLAR擔任滙豐One新一任活動代言人，透過全新項目「All@滙豐One. All at once」，引領千禧世代客戶及與一眾「投資A0」建立投資自信，展開投資理財之旅。

由即日起至7月31日，客戶透過手機開戶可享高達港幣2,400元獎賞，而大學生更專享一系列額外優惠。