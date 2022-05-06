中石油未計劃平買俄油　料來季進口燃氣成本增

財務總監柴守平表示，首季公司進口天然氣淨盈利3.47億元，料今年天然氣價格將維持高水平，公司將因應市場需求、調整市場策略、進口談判等方法，控制天然氣虧損，惟受疫情及俄烏戰事影響，增添客觀不確定因素，扣除這些客觀因素，可控成本正下降，預期來季進口汽油價格上升，推高成本，具體增幅需取決價格變化。

對於化工業務發展，該企坦言，首季化工原材料高，正積極達致收支平衡，將調整化工產品結構，料次季成本價格仍高企。

柴守平指，現在中石油與俄羅斯合作商的業務往來建基以往已簽署合約，公司整體業務運作正常，相關合約結算貨幣為美元或歐元，惟在國際對俄實施金融制裁影響下，目前與俄油企進行結算時，的確受一定程度影響，強調整體運作仍正常。市傳印度打算以優惠價買俄油，柴氏指，中石油未有相關打算。