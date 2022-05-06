中石油未計劃平買俄油 料來季進口燃氣成本增
2022年05月06日 16:05
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（中新社圖片）
兼顧能源上游及下游業務的中國石油(00857)首季純利按年多賺40.9%至390.61億元人民幣(下同)，該企指，首季全國成品油需求持平或略有增長，其中柴油銷售增幅較快，按年增16.33%，煤油則受疫情影響，煤油銷售按年跌21.68%，料全年成品油增長保持在合理範圍，全年趨勢向上。
財務總監柴守平表示，首季公司進口天然氣淨盈利3.47億元，料今年天然氣價格將維持高水平，公司將因應市場需求、調整市場策略、進口談判等方法，控制天然氣虧損，惟受疫情及俄烏戰事影響，增添客觀不確定因素，扣除這些客觀因素，可控成本正下降，預期來季進口汽油價格上升，推高成本，具體增幅需取決價格變化。
對於化工業務發展，該企坦言，首季化工原材料高，正積極達致收支平衡，將調整化工產品結構，料次季成本價格仍高企。
柴守平指，現在中石油與俄羅斯合作商的業務往來建基以往已簽署合約，公司整體業務運作正常，相關合約結算貨幣為美元或歐元，惟在國際對俄實施金融制裁影響下，目前與俄油企進行結算時，的確受一定程度影響，強調整體運作仍正常。市傳印度打算以優惠價買俄油，柴氏指，中石油未有相關打算。