二手樓價指數按周升0.92%　連續兩周錄升幅

中原城市領先指數CCL最新報182.74點，按周升0.92%，連升2周共1.88%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報184.71點，按周升0.99%。CCL(中小型單位)報182.69點，按周升0.99%。CCL Mass及CCL(中小型單位)同樣連升3周，分別累升2.30%及2.08%，均為2021年8月(38周)以來首見。CCL(大型單位)報182.99點，按周升0.59%，連升2周共0.93%。

本周港島CCL_Mass報188.20點，按周升2.40%，升幅4周以來最大，連升2周共3.37%。九龍CCL_Mass報177.95點，按周升0.24%，連升3周共4.43%。新界西CCL_Mass報170.90點，按周升0.09%，連升2周共2.00%。新界東CCL_Mass報196.79點，按周升1.60%，升幅22周以來最大，連升2周共2.52%。

港島樓價率先重返新春前水平，樓價見底回升5周計，港島CCL_Mass累升4.49%。九龍CCL_Mass累升3.16%，新界西CCL_Mass累升3.11%，新界東CCL_Mass累升1.00%。