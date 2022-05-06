美匯指數升破104　道期跌百點

●美匯指數一度升上104.06，最新報103.76；港匯見7.8497；離岸人民幣(CNH)報6.7097；美元兌日圓報130.51；歐元企1.0543，英鎊處1.2332。金價報1,874美元。布油報111.22美元，紐油報108.55美元。比特幣企3.6萬美元水平。道指期貨跌105點。

●市後關注點

20:30 美國4月非農就業職位

20:30 美國4月失業率

●恒生指數全日收報20,001點，跌791點或3.81%。國企指數收報6,809點，跌308點或4.33%；科技指數收報4,036點，跌222點或5.23%。主板成交1,178億港元。恒指全周累跌1,087點，跌幅5.15%；科指跌足4日，累挫435點或9.73%。

-高盛料次季營運環境續弱，降京東物流、中國外運及中通快遞目標價。

-麥格理上調中電信目標價，叫沽中國鐵塔。

-摩通及瑞銀齊降目標價，百威亞太向下。

-蔚來擬在新加坡第二上市。

●中國經濟：

-傳內地要求政府機構將外國品牌電腦更換為國貨。

-港企派息高峰期臨近，人民幣料迎季節性貶值壓力。

-中俄擬擴大兩國支付系統使用，促進雙邊貿易發展。

●傳標準版iPhone 14冇明顯升級，用家唔Like！

●華為摺疊手機Mate Xs 2開賣，售價9,999人幣起。

●戴琪：將全面審查對華關稅，承諾關注業界利益。

●美國家庭開支較疫前大增，反映通脹日益嚴重。

●加碼封殺！歐盟及瑞士禁為俄富豪信託提供管理服務。

●差估署：去年納米樓落成量較高峰期大減逾4成。