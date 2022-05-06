上月4個住宅項目獲批預售 新地元朗站新盤涉939伙最大
2022年05月06日 17:15
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地政總署資料顯示，4月份有4個住宅項目獲批出預售樓花同意書，涉及2,649伙，較3月份僅批出1個項目涉740伙，伙數增加逾2.5倍。而累積待批預售樓花單位有23,006伙，雖然按月減少7%，但仍屬近年高位。
地政總署公布，上述批出的預售文件包括新鴻基地產(00016)旗下港鐵元朗站上蓋項目The YOHO Hub 第C期，涉及939伙，預計關鍵日期為2023年9月30日。
同時，信和置業(00083)、嘉華國際(00173)及中國海外發展(00688)合作發展的元朗錦田南錦上路站柏瓏I及柏瓏II，分別提供715伙及805伙，預計關鍵日期分別為2024年9月14日及2024年10月14日，該盤I期已經發售，II期則部署短期出售。碧桂園(02007)發展的馬頭角賈炳達道瓏碧，涉及190伙，預計關鍵日期為2022年10月31日，亦將部署短期內推售。
至於，上月新申請預售樓花同意書共錄2宗，涉及單位共821伙。包括由王新興集團發展的觀塘道53至55A號項目(啟德大廈原地)，涉及807伙，預計關鍵日期為2025年5月31日。九龍倉集團(00004)的九龍龍翔道188號第2期項目，涉14伙，預計關鍵日期為2024年6月30日。
此外，由信和置業、嘉華國際及招商局置地(00978)共同發展的將軍澳日出康城第11期，分3期發展，分別命名為Villa Garda I涉592伙、Villa Garda II 涉644伙及Villa Garda III涉644伙。至於，由恒基地產(00012)銷售的香港小輪(集團)(00050)與市建局合作的深水埗通州街項目命名為映岸。