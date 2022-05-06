上月4個住宅項目獲批預售　新地元朗站新盤涉939伙最大

地政總署資料顯示，4月份有4個住宅項目獲批出預售樓花同意書，涉及2,649伙，較3月份僅批出1個項目涉740伙，伙數增加逾2.5倍。而累積待批預售樓花單位有23,006伙，雖然按月減少7%，但仍屬近年高位。