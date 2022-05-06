【近2億人捱餓】天災襲印度美國巴西　產量陷困

隨着全球亂局未休止，世界糧食危機日益嚴重！目前印度依然受到破紀錄的極高溫天氣困擾，當地氣象部門警告至少持續至下周一，嚴重影響小麥生產，幾可肯定難以彌補俄烏缺口；另一小麥生產大國美國則受異常低溫及高降雨量夾擊，窒礙了春耕播種時機，礙及秋季收成；巴西農業部更打定輸數，警告世界勢必面臨糧食危機。

事實上，由聯合國和歐盟共同成立的全球應對糧食危機網絡組織(GNAFC)本周警告，即使在俄烏未開戰前，世界糧食不安全的問題已逐年加劇，自2016年開始追蹤以來，情況惡化近一倍，去年面臨糧食危機的人口增加了五分之一，達到1.93億人。該機構對糧食不安全的定義是「缺糧情況嚴重到足以威脅生命和生計」，目前包括埃塞俄比亞、馬達加斯加南部、南蘇丹和也門，超過57萬民眾尤為嚴峻，達到「災難級別」。

可以預計的是，今年俄羅斯揮軍烏克蘭後，糧食危機將火上加油。外媒引述消息指，俄軍在「歐洲糧倉」烏克蘭搜刮超過數千噸糧食，並竊取農業設備，目前農民幾乎無法耕種，糧食也因封鎖而無法出口。對於俄軍來說，糧食是很有吸引力的商品，因目前世界小麥每噸約400美元，還會大幅上漲，有分析指中東國家會願意以八折入貨，而俄軍另一目的是要製造大饑荒，以高通脹來還擊西方諸國，實行打一場影響世界經濟的持久戰。

再者，由戰爭引發的能源危機也令「人車爭糧」，尤其美國總統拜登為11月國會中期選舉形勢，宣布由6至9月開放高乙醇量汽油銷售，以控制當地高昂的汽油價格，安撫民心。由於乙醇需耗用玉米加工，意味會同時拉升小麥與大豆這類替代品的價格。

禍不單行的是，俄羅斯及白羅斯被制裁，使全球很大部分的化肥供應陷困，價格飆至歷史新高。全球最大鉀肥生產商Nutrien行政總裁Ken Seitz警告，制裁可能產生持久影響，因重建該區的化肥出口能力需時，令化肥供應中斷恐持續到明年之後。

在糧荒疊加肥料荒下，近期就連跑輸全球的內地豬價也有見底回升迹象。數據顯示4月第4周內地生豬平均價為每公斤14.46元人民幣(下同)，按周漲6.9%，按年則降37.2%；豬肉平均價為每公斤23.95元，按周升4.2%，按年則降35.8%。據統計，4月豬價最高上漲幅度達每公斤2.67元，市場回暖迹象明顯。與此同時，生豬期貨和生豬概念股4月也明顯轉強。有上市生豬養殖企業坦言，近期豬價上漲幅度令人驚喜，有助紓緩資金壓力。