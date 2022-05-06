【能源戰升溫】美國劍指中東逼增產石油　結果或適得其反

自俄烏戰爭爆發以來，國際能源價格飆升令全球通脹升溫，亦加劇了地緣政治亂局。深受汽油價格狂飆困擾、經濟面臨巨大壓力的美國，把矛頭指向以中東為主、不願合作增產以壓低全球油價的石油輸出國組織(OPEC、下稱油組)。事緣美國參議院正推動一項法案，賦予美國司法部權力，對操縱能源市場的油組及產油國提出訴訟。有分析擔心美國一旦行動，可能引來中東「減產」回應，反令油價失控。

由共和黨參議員Chuck Grassley和民主黨參議員Amy Klobuchar等人發起的《反對石油生產或出口壟斷法案》(NOPEC法案)，在參院司法委員會以17票對4票過關，意味其下一步將交由參眾兩院全體表決，假如法案獲國會通過並獲總統拜登簽署，油組及其他盟友將不再享有反壟斷訴訟的豁免權。這意味美國司法部可在聯邦法院，起訴沙特阿拉伯等油組成員國，就連俄羅斯等其他產油國也無法幸免。

Klobuchar說︰「我相信對消費者而言，自由競爭的市場比由一群國營石油公司控制的市場還要更好。」不過，拜登政府似乎對法案有保留，白宮發言人表示，目前仍在研究NOPEC法案的可行性，並且尤其關注「潛在影響與後果」。

事實上，雖然油價不斷攀升，但油組及其盟友(OPEC+)增產幅度仍相當保守。在本周會議上，OPEC+僅同意6月將總產量每日再提高43.2萬桶。由於增產幅度未有驚喜，油價續揚，紐約期油周五曾高見每桶110.85美元，布蘭特期油高見113.5美元，皆升逾2%。

東歐戰爭亦促使全球能源產業分化，歐盟擬對俄羅斯實施石油禁運，商品數據分析公司Kpler首席石油分析師Matt Smith估計，俄國石油在未來1至2年內，減產幅可能會高達20%。他又表示，就算中國及印度增加進口俄國石油，也很難完全填補歐盟留下的空缺。在最壞情況下，俄羅斯減產可能會對未來的全球石油產能造成巨大的「長期影響」，因像西伯利亞等極端氣候區的石油開採設施，若長時間處於休眠狀態，可能會對油田造成破壞。

另一位因近年經常準確捕捉市場轉捩點，而被媒體關注的美國LaDucTrading.com創始人Samantha LaDuc更警告，市場完全低估歐盟禁運俄油的後果，料油價今夏會升至每桶160美元，一年內再衝上260美元。

中石油管理層又稱，首季中國成品油需求持平或略有增長，其中柴油銷售增幅較快，按年增16.33%；煤油則受疫情影響，按年跌21.68%。該企預期全年成品油增長保持在合理範圍，整體趨勢向上。另因油價上升，導致化工業務原料漲價，公司正調整產品結構以實現收支平衡。