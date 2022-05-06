聯交所：主板及GEM網站將由本月28日起合併

香港聯交所宣布，主板及GEM網站將由2022年5月28日起合併，反映網站合併的《上市規則》修訂亦將於同日生效。

聯交所於2022年4月22日刊發的資料文件已公布，主板及GEM網站將會合併，以配合香港交易所的企業品牌及完善其技術基礎設施 ，為此《上市規則》將作出修訂，以反映主板與GEM網站合併（反映網站合併的《上市規則》修訂）。

現時GEM網站的所有重要資料會全部遷移並併入香港交易所網站及「披露易」網站，已過時的資料除外。兩個網站完成合併後，香港交易所網站及「披露易」網站將設有GEM專頁，予公眾查看與GEM相關的資料，其中包括GEM上市發行人的每日報價、GEM新申請人的新上市資料及GEM新上市申請的進度報告。先前於「披露易」網站登載的有關GEM上市發行人的公司通訊、披露權益通知及其他資料，以及GEM新申請人的申請版本，聆訊後資料集及相關資料，將繼續在原位登載，公眾可在相同位置閱覽有關資料。

網站合併後，GEM新申請人及GEM上市發行人(或其授權代表)應繼續按現有方式透過聯交所的電子呈交系統呈交材料以供登載於「披露易」網站，以符合有關《上市規則》規定。

反映網站合併的《上市規則》修訂將反映主板與GEM網站合併，包括《GEM上市規則》中所有提述「GEM網站」之處將全部改為「本交易所網站」或「交易所網站」。