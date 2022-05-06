二手業主劈價吸客　御龍山四房大戶累減15%易手

個別二手業主繼續劈價吸客，沙田御龍山四房大戶，放盤1個月，累減422萬元，終以2,428萬元售出，減幅近15%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原黎妙蘭透露，柴灣杏花邨35座中層4室，實用面積561方呎，三房間隔，望內園景，以886萬元易手，呎價約15,793元，新買家屬於用家，原業主於2009年以325萬元買入，持貨約13年帳面獲利561萬元，單位升值約1.73倍。

●中原許志凌稱，鰂原涌康怡花園H座中層3室，實用面積約524方呎，兩房間隔，望山景，以790萬元易手，呎價約15,076元，新買家屬於用家。

●世紀21北山嚴智贇表示，北角半山摩天大廈高層C室，實用面積約1,775方呎，套三房間隔，望維港煙花海景，成交價達4,200萬元，呎價約23,662元，新買家為區外投資者。

●美聯余迅力指，北角半山摩天大廈低層D室，實用面積約1,806方呎，屬區內大面積單位，月租開價約7.38萬元，同區客為方便小朋友在區內上學，希望換大單位居住，議價後輕微減價至7.18萬元獲承租，呎租約39.8元。

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九龍區

●中原馮健平表示，荔枝角美孚新邨5月錄6宗買賣，平均實用呎價約12,796元，該盤8期百老匯街128號中層B室，實用面積約670方呎，「大兩房」間隔，最初開價818萬元，議價後以805萬元易手，呎價約12,015元。

●美聯吳志輝稱，荔枝角美孚新邨6期恆柏道8號中層A室，實用面積約650方呎，三房間隔，望山景及內街景，去年5月放盤，叫價950萬元，至今累積減價102萬元，減幅約10.7%，成交價848萬元，呎價約13,046元。

●香港置業張仲賢指，長沙灣愛海頌5座低層F室，實用面積約506方呎，兩房間隔，以約2萬元放租約3小時，極速吸引外區客洽詢，雙方經議價後減價2,000元，以1.8萬元獲承租，呎租約35.6元。

●香港置業文愛玲透露，西南九龍匯璽8座低層C室，實用面積約417方呎，兩房間隔，望園景，以約2.3萬元放租約1星期，即吸引同區客洽詢，議價後減價400元，以2.26萬元租出，呎租約54.2元。

●香港置業文華表示，奧運站維港灣6座低層F室，實用面積約457方呎，兩房間隔，以約2萬元放租約1個月後，吸引外區客洽詢，議價後減價3,000元或減幅15%，以約1.7萬元租出，呎租約37.2元。

●中原袁顯岸指，紅磡黃埔花園5月暫錄3宗買賣，平均實用呎價約17,003元，屋苑10期3座中層D室，實用面積約833方呎，套三房間隔，另設工人房，以1,468萬元成交，呎價約17,623元。

●美聯殷勒麟稱，土瓜灣旭日豪庭高層F室，實用面積約534方呎，屬「大兩房」設計，望全海景，東鐵線過海段本月中通車，吸引一直於紅磡區居住之老街坊承接，助兒子成家立室，成交價950萬元，呎價約17,790元。

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新界區

●世紀21奇豐周淑萍透露，沙田御龍山9座低層B室，實用面積約1,411方呎，四房雙套房間隔，望園景，放盤1個月，叫價2,850萬元，累減422萬元至2,428萬元沽售，減幅達14.8%，呎價約17,208元。

●中原黎宗文稱，沙田第一城5月暫錄約8宗買賣，屋苑52座低層D室，實用面積約304方呎，兩房間隔，開價約540萬元，日前議價後以529萬元易手，呎價約17,401元，原業主於2019年以492萬元購入，持貨約3年帳面獲利約37萬元，期內升值約7.5%。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田第一城44座頂層戶，實用面積284方呎，兩房連天台設計，望樓景，放盤10日，當時叫價570萬元，以563萬元沽出，呎價約19,824元。

●美聯胡光義指，沙田第一城11座高層E室，實用面積約504方呎，原業主見近期市況較旺，決定套現，叫價約880萬元，區內換樓客上門睇樓，經過一輪議價後，以833萬元成交，呎價約16,528元，原業主於1989年以約40萬元購入，帳面獲利793萬元。

●世紀21奇豐吳元利表示，沙田居屋愉田苑A座中層1室，實用面積約466平呎，兩房間隔，望市景，原先叫價668萬元，放盤4個月，減價49萬元，減幅7.3%，已補價自由市場以619萬元沽出，呎價約13,283元。

●中原歐偉基表示，沙田翠湖花園剛錄本月首宗買賣，屋苑E座中層5室，實用面積約572方呎，三房間隔，最初開價約830萬元，議價後以818萬元獲承接，呎價約14,301元，新買家為區內換樓客。

●利嘉閣梁均耀表示，青衣翠怡花園3座高層E室，實用面積約443方呎，兩房間隔，外望市景，開價668萬元，最終以592.8萬元易手，呎價約13,381元，屋苑目前放盤量約74個，入場費由498萬元起。

●利嘉閣蕭浩麟指，青衣海欣花園6座低層C室，實用面積約467方呎，兩房間隔，成交價657萬元，呎價約14,069元，新買家僅憑業主提供單位相片，以及參觀同類型單位的網上影片，在沒有睇樓的情況下入市。

●中原黃騰達透露，荃灣萬景峯錄本月首宗買賣，單位為3座高層C室，實用面積約822方呎，套三房連書房及儲物房間隔，叫價1,800萬元放盤多時，近日有意轉租，惟美國宣布加息，業主決定套現，零議價下獲同區換樓客承接，呎價約21,898元。

●中原黃志輝表示，荃灣荃威花園D座中層6室，實用面積約441方呎，兩房間隔，叫價460萬元，議價後以445萬元沽出，呎價約10,091元，新買家為換樓客，購入上址自用。

●祥益袁思賢指，屯門華都花園4座中層H室，實用面積約425方呎，兩房間隔，日前獲區內客垂青，業主願意調整租金，減租1,800元，上述租客遂便決定即睇即租，以月租1.02萬元承租單位，呎租約24元。

●祥益黃慶德稱，屯門居屋富健花園9座低層D室，實用面積約600方呎，三房間隔，獲區內白居二垂青，新買家主要考慮到該屋苑樓齡較新，可承做較長年期的按揭，累減50萬元，未補價第二市場售410萬元，呎價約6,833元。

●中原陳家富稱，屯門大興花園5月暫錄3宗買賣，其中2期7座中層H室，實用面積約419方呎，兩房間隔，享河景，叫價530萬元，放盤不足24小時，經買家洽購後，即以518萬元成交，呎價約12,363元，新買家為上車客。

●祥益龍超君指，屯門居屋屋苑兆康苑I座高層5室，實用面積約466方呎，兩房間隔，首置客原居同屋苑，考慮到對該區環境熟悉，見單位附有裝修，收樓後即可入住，原業主5月上旬放盤，累減14萬元，已補價自由市場售506萬元，呎價約10,858元。

●美聯馮根明表示，元朗啟欣軒2期低層A室，套三房間隔，實用面積約763方呎，外區首置買家以638萬元連車位買入，較開價低約6%，呎價約8,362元。

●利嘉閣朱子華表示，元朗麗虹花園1座高層F室，實用面積約339方呎，兩房間隔，原先開價420萬元，經議價後減價22萬元，以398萬元沽出，呎價約11,740元，原業主於1997年底以約155萬元購入，持貨逾24年帳面升值約243萬元，物業升值約1.6倍。

●中原徐愷鍵指，元朗錦綉花園5月暫錄約7宗買賣，4月份共錄約30宗，屋苑B段3街單號屋，實用面積約846方呎，三房間隔，開價約1,200萬元，議價後減至1,148萬元沽出，呎價約13,570元，新買家為用家。

●中原陳敬天稱，粉嶺上水區5月暫錄約4宗買賣，其中御皇庭1座中層C室，實用面積約548方呎，三房間隔，開價約690萬元，議價後以685萬元獲承接，呎價約12,500元，原業主於2018年以650萬元購入，持貨約4年帳面賺約35萬元，單位升值約5.4%。

●中原周家傑表示，火炭南莊苑雙號屋，實用面積約1,947方呎，月租開價約6萬元，議價後以5.6萬元租出，呎租約28.8元，業主於2020年以5,510萬元購入，是次租出享約1.2厘租金回報。

●中原指，大圍名城剛錄本月首宗買賣，屋苑2座南翼高層D室，實用面積約739方呎，套三房間隔，最初開價約1,400萬元，議價後以1,370萬元獲承接，呎價約18,539元，新買家為區內換樓客。

●世紀21奇豐趙詠欣稱，馬鞍山海栢花園3座中層H室，實用面積約412方呎，兩房間隔，望全海景，原先開價810萬元，放盤1個月，減價42萬，終獲買家以768萬元承接，呎價約18,641元。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山中心1座低層F室，實用面積約375方呎，兩房間隔，望園景，放盤3個月，叫價600萬元，獲買家以588萬元承接，呎價約15,680元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山新港城E座高層2室，實用面積約363方呎，兩房間隔，議價後以668萬元易手，呎價約18,402元，原業主於2012年以304萬元購入，持貨10年帳面獲利約364萬元，單位升值約1.2倍。

●美聯陳少鴻透露，馬鞍山銀湖・天峰3座中層B室，實用面積約745方呎，套三房連儲物室間隔，望海景，開價1,270萬元，其後減價2.5%至1,238萬元獲用家承接，呎價約16,617元。

●美聯李天傑稱，馬鞍山嵐岸6座低層D室，實用面積約512方呎，兩房間隔，享山景，叫價約788萬元放盤，外區客見單位附裝修，火速決定承接，雙方議價後終以784.6萬元成交，呎價約15,324元。

●世紀21奇豐蔡蓓指，馬鞍山海典灣2座高層F室，實用面積約468方呎，兩房間隔，望園景，單位放盤半年，叫價810萬元，累減42萬元，以768萬元獲買家承接，呎價約16,410元。

●中原陳鴻霆表示，馬鞍山區5月暫錄約15宗二手買賣，其中聽濤雅苑4座中層F室，實用面積約755方呎，套三房間隔，開價約1,060萬元，其後減價至1,045萬元易手，呎價約13,841元。

●利嘉閣溫錦華稱，將軍澳廣場6座低層B室，實用面積約730方呎，套三房連儲物室間隔，望海景，以1,180萬元易手，呎價約16,164元，屋苑現時約有42放盤，入場費由780萬元起。

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