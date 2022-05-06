【生意難做】Adidas成中西磨心　大中華業績連挫4季

國際地緣政治棋盤大挪移，即使德國對華政策考慮到俄羅斯斷供能源的代價後，仍於上月底選擇拉緊德日之間的經貿聯繫，惟始終無助國際品牌緩解全球疫情、通脹、供應鏈緊縮等衝擊。去年捲入「新疆棉」風波而遭內地消費者抵制的德國體育用品巨頭Adidas，繼續難逃中西決裂下慘成磨心的厄運，今年首季來自大中華地區銷售額(不計匯率變動，下同)按年暴挫34.6%，跌幅比去年第四季擴大。

去年3月起發酵的「新疆棉」風波，曾引來中國與西方國家就新疆人權問題多次交鋒，惟近日據外媒引述德國的大學研究人員指出，在其研究的部分德國品牌包括Adidas在內服飾中發現新疆棉的痕迹，重翻貨源供應鏈疑慮的舊帳。不過，Adidas在報道中已明確重申，會採取各種措施，來確保其供應鏈中安全的工作條件。

面對大中華地區銷售連續4季出現倒退的情況，Adidas不得不把今年全年業績展望調整。該企以中國市場的防疫封控措施嚴重影響為由，預期只能達到今年銷售額增長11至13%指引的下限，全年持續經營業務的淨利潤亦料處於18億至19億歐元的下限水平。同樣地，因「大中華地區低過預期，導致市場組合不太有利」，相信今年整體毛利率僅約50.7%，比3月時提出51.5至52%的指引更趨保守。

基於供應鏈成本高企的問題，已拖累Adidas上季毛利率進一步降至49.9%。雖然來自西方地區的市場收入全線增長，並帶動該企上季總收入略勝預期，如計及匯率影響的話，按年微升0.64%至53.02億歐元，但季內EMEA即歐洲、中東及非洲地區曾深陷供應短缺之苦。集團續透露，大中華區銷售額持續下滑，且供應鏈限制帶來約2億歐元的負面影響，即使第二季大中華區已恢復增長，但仍預計該區收入今年將大幅下降。

一旦供應限制得以解決，加上西方市場的強勁增長勢頭、亞太地區需求加速，以至重大體育賽事登場，Adidas預計下半年淨銷售額將增長20%以上。

中物聯：經濟下行壓力續加大

不過，當前受疫情與地緣政治雙重夾擊之下，全球製造業活動持續放緩。據中國物流與採購聯合會昨發布的數據顯示，4月份全球製造業採購經理指數(PMI)為53.2，按月下降0.9個百分點，連續兩個月下跌，比去年同期更急降3.9個百分點。中物聯認為，世界經濟下行壓力有所加大。疫情持續蔓延疊加地緣政治衝突，使全球能源和糧食價格快速上漲，導致通脹壓力持續上升。

外圍經貿大局危機處處，中國境內銷售商品亦難關重重。當局監管力度正全面加強，外資體育用品在華經營環境備受挑戰。加拿大運動休閒服裝品牌Lululemon據報被中國當局開罰，指其中國關聯公司露露樂蒙貿易(上海)公司違反產品質量法條例，遭北京市西城區市場監督管理局罰款8.1萬元人民幣，該關聯公司已就此致歉。