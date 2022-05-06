餘貨受追捧！日出康城項目重推10盤吸200組客抽籤
2022年05月06日 21:32
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新盤市場氣氛好轉，餘貨單位亦受到追捧。將軍澳日出康城有項目重推10個單位，吸引逾200組客輪候抽籤買樓。另外，上月有4個大型項目獲批預售樓花同意書，涉及伙數為近7個月來高位。
●上月4盤獲批預售 涉2,649伙近7個月高位
地政總署資料顯示，四月份有4個住宅項目獲批出預售樓花同意書，涉及2,649伙，較3月份僅批出1個項目涉740伙，伙數增加逾2.5倍，為去年9月後近7個月的高位。
而累積待批預售樓花單位有23,006伙，雖然按月減少7%，但仍屬近年高位。至於，上月新申請預售樓花同意書共錄2宗，涉及單位共821伙。
●日出康城SEA TO SKY沽清10伙重推單位 套現1.5億元
新盤餘貨不乏捧場客，長實集團(01113)旗下將軍澳日出康城SEA TO SKY，於周五(6日)下午7時起，於紅磡置富都會的售樓處，重售早前交易告吹的10個單位。現場所見，項目吸引大批準買家到場，售樓處外出現人龍，並伸延至商場外的天橋，場面熱鬧。市場消息表示，現場超過200組準買家到場。據悉，截至下午近9時半，10伙單位沽清，套現約1.5億元。
●錦上路站柏瓏II首度推出四房戶型
熱銷新盤部署推售新期數，由信和置業(00083)、嘉華國際(00173)及中國海外發展(00688)合作發展的元朗錦田南錦上路站柏瓏II，首度公布戶型分類。信和置業營業部集團聯席董事田兆源表示，項目單位戶型涵蓋一房至四房，當中四房單位為首度推出。
該盤的一房單位實用面積介乎351方至389方呎，涉152伙(約19%)、兩房單位實用面積介444方呎至551方呎，涉453伙(約56%)、三房單位實用面積介乎668方呎至832方呎，涉169伙(約21%)、四房單位實用面積介乎974方呎至977方呎，涉31伙(約4%)。該盤由3幢5座組成，共提供805伙，為項目最鄰近錦上路站A及D出口的期數。
●21 BORRETT ROAD第1期連沽2伙 共涉逾3.9億
長實集團(01113)旗下港島半山21 BORRETT ROAD第1期，周五(6日)透過招標售出兩伙四房單位，共套現逾3.9億元。
上述成交包括21樓7號室，實用面積2,316方呎，採四房間隔，設私人升降機大堂，連兩個車位以逾2.03億元售出，呎價約88,035元。另一伙為同層毗鄰的6號室，實用面積2,169方呎，同為四房間隔，亦連兩個車位，以逾1.9億元成交，呎價約87,649元。
●薄扶林碧麗軒下周一起發售4伙
華懋集團旗下薄扶林豪宅項目碧麗軒，新近上載銷售安排，推出4伙分層單位於下周一(9日)起招標發售。據一手銷售資訊網資料，上述4伙包括單位07、08、17及18，實用面積由1,602至1,741方呎，均屬複式連花園或複式連天台戶，全為三房間隔。招標期為5月9日至6月30日，期間每日下午1時招標，下午4時截標。
資料顯示，項目已屆現樓，共提供21伙。當中包括5座洋房及16伙分層戶。雖然該盤曾於2020年8月發出首份銷售安排，惟至今暫未錄得成交。
●啟德維港1號連沽2伙 吸金2,276萬元
中國海外發展(00688)位於啟德舊機場跑道區的維港1號，最新沽出2伙，共涉約2,276.9萬元。包括第1B座18樓A室，為實用面積454方呎的兩房單位，成交價1,147萬元，呎價約25,264元。
●元朗站The YOHO Hub兩房1,032.75萬沽
新鴻基地產(00016)旗下港鐵元朗站上蓋項目The YOHO Hub，最新以1,032.75萬元售出第2座32樓F室，實用面積459方呎，兩房間隔，呎價為22500元。該盤本月暫錄4宗成交。
●北角維峯·浚匯本月暫錄2宗成交
新盤餘貨交投步伐加快，恒基地產(00012)旗下北角維峯·浚匯，本月至今暫錄2宗成交，共涉逾1,250.5萬元。項目最新公布，委託中原地產由即日起獨家代理51個單位。
中原首席營業董事何偉強表示，上述單位包括14個開放式戶、25個一房戶及12個特色戶。分層單位實用面積介乎196方呎至302方呎，特色單位實用面積介乎175方呎至302方呎。當中45伙已公布價單，折實售價由約563萬元至約973.4萬元。
●大圍站柏傲莊III累錄193宗終止交易
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，自公布拆卸重建後，至今已錄得193宗終止買賣個案，佔成交量845宗的約22.8%，而涉及總成交金額逾30.8億港元。包括周五(6日)最新錄得的8B座38樓A室，實用面積797方呎，屬三房連儲物室間隔，原本於去年6月以1,994.8萬元沽出，呎價約25,029元。
●長沙灣映築錄交易告吹
恒基地產（00012）與市建局合作發展的九龍長沙灣映築，新近錄得交易告吹個案。該盤的21樓F室，為實用面積322方呎的兩房單位，原本於上月26日以813.97萬元沽出，呎價約25,279 元。惟交易已列明為簽訂臨時買賣合約後再未有進展。