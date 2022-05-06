餘貨受追捧！日出康城項目重推10盤吸200組客抽籤

新盤市場氣氛好轉，餘貨單位亦受到追捧。將軍澳日出康城有項目重推10個單位，吸引逾200組客輪候抽籤買樓。另外，上月有4個大型項目獲批預售樓花同意書，涉及伙數為近7個月來高位。

●上月4盤獲批預售 涉2,649伙近7個月高位

地政總署資料顯示，四月份有4個住宅項目獲批出預售樓花同意書，涉及2,649伙，較3月份僅批出1個項目涉740伙，伙數增加逾2.5倍，為去年9月後近7個月的高位。

而累積待批預售樓花單位有23,006伙，雖然按月減少7%，但仍屬近年高位。至於，上月新申請預售樓花同意書共錄2宗，涉及單位共821伙。

●日出康城SEA TO SKY沽清10伙重推單位 套現1.5億元

●錦上路站柏瓏II首度推出四房戶型

該盤的一房單位實用面積介乎351方至389方呎，涉152伙(約19%)、兩房單位實用面積介444方呎至551方呎，涉453伙(約56%)、三房單位實用面積介乎668方呎至832方呎，涉169伙(約21%)、四房單位實用面積介乎974方呎至977方呎，涉31伙(約4%)。該盤由3幢5座組成，共提供805伙，為項目最鄰近錦上路站A及D出口的期數。

●21 BORRETT ROAD第1期連沽2伙 共涉逾3.9億

上述成交包括21樓7號室，實用面積2,316方呎，採四房間隔，設私人升降機大堂，連兩個車位以逾2.03億元售出，呎價約88,035元。另一伙為同層毗鄰的6號室，實用面積2,169方呎，同為四房間隔，亦連兩個車位，以逾1.9億元成交，呎價約87,649元。

●薄扶林碧麗軒下周一起發售4伙

華懋集團旗下薄扶林豪宅項目碧麗軒，新近上載銷售安排，推出4伙分層單位於下周一(9日)起招標發售。據一手銷售資訊網資料，上述4伙包括單位07、08、17及18，實用面積由1,602至1,741方呎，均屬複式連花園或複式連天台戶，全為三房間隔。招標期為5月9日至6月30日，期間每日下午1時招標，下午4時截標。

資料顯示，項目已屆現樓，共提供21伙。當中包括5座洋房及16伙分層戶。雖然該盤曾於2020年8月發出首份銷售安排，惟至今暫未錄得成交。

●啟德維港1號連沽2伙 吸金2,276萬元

●元朗站The YOHO Hub兩房1,032.75萬沽

●北角維峯·浚匯本月暫錄2宗成交

中原首席營業董事何偉強表示，上述單位包括14個開放式戶、25個一房戶及12個特色戶。分層單位實用面積介乎196方呎至302方呎，特色單位實用面積介乎175方呎至302方呎。當中45伙已公布價單，折實售價由約563萬元至約973.4萬元。

●大圍站柏傲莊III累錄193宗終止交易

●長沙灣映築錄交易告吹

恒基地產（00012）與市建局合作發展的九龍長沙灣映築，新近錄得交易告吹個案。該盤的21樓F室，為實用面積322方呎的兩房單位，原本於上月26日以813.97萬元沽出，呎價約25,279 元。惟交易已列明為簽訂臨時買賣合約後再未有進展。