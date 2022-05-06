【產經評論】天災人禍無間斷　全球經濟大混亂

這些年，全球經濟備受天災與瘟疫蹂躪，疊加美國主導反全球化的人禍，在中美爭霸的大背景下，俄烏衝突演變成全球東西對立的局面，進一步加深分裂與鬥爭。如今通脹海嘯席捲全球，央行量化緊縮潮殺埋身，凡此種種不利因素，正讓全球進入大混亂的狀態。今年以來商品市場癲狂，至近期股市怒吼，匯市與債市翻騰，皆在預示經濟大蕭條即將到臨。傾巢之下，豈有完卵！

疫情反覆不退是全球經濟積弱的主因，靠的是期間各大央行狂印銀紙來支撐。可全球未有把握換來的時間攜手合作應付挑戰，相反美國刻意推動反全球化來鞏固美元霸權，千方百計打擊中國崛起，市場惶恐揮之不去，本就不利全球消費、投資與生產。

如是者，過去全球化帶來的經濟紅利無以為繼，更促使全球重塑國際供應鏈，脫鈎與分裂令規模效益大打折扣，產出巨變加劇物價升勢，長期的無限量寬又令資產泡沫走向極端。直到俄烏衝突爆發，更重擊能源和糧食供應，讓全球通脹趨向失控，央行不得不急轉「鷹」加息收水，讓疫後復甦路更崎嶇。

人禍為患，奈何天災不斷！除疫情未散外，次季以來印度與巴基斯坦出現極端熱浪，逾攝氏60度的高溫大大限制這兩個人口共逾十億的大國產出，另南美乾旱威脅糧食供應，全球糧食陷危機絕非危言聳聽，大自然威力當前，代表人類智慧的機械化與大數據等顯得軟弱無力。

同樣難測的還有人心，所指的是大國無所不用其極的博弈。俄羅斯至今未肯在烏停火是要針對歐美通脹的痛處發功，英國已看淡末季至明年市道，美國經濟數據亦出現疲態。另一方面，中國堅持封城防疫勢必重擊全球製造業供應鏈，變相又對歐美通脹危機補一腳，難怪美國內部關於撤銷中國商品關稅的呼聲愈來愈高。可是，以美國損人不利己的霸主心態，難期望會輕易放生對手，最新就試圖從中東產油國埋手，威脅以起訴手段逼產油國組織合作增產以緩減通脹壓力。問題是自從美國頁岩油量產成為石油輸出國，與中東諸國的友好關係已生變，如今的脅迫手段難起作用之餘，更令中東加快向亞洲尤其中國靠攏。

美國經濟若出大問題，全球都不會有好日子過，這是殘酷現實。中國主張地區經貿發展，並堅持內部大整頓以全面提升抗逆能力，就是早已有備而戰。有心理準備，全球經濟將每況愈下，低迷狀態維持較長時間。國際金融市場的黃金時代已過，如何從世界分裂中安身立命絕非偽命題。