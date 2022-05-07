東方日報B1：美元20年強 港股匯淒涼 恒指差一點落兩萬
2022年05月07日 00:01
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美匯指數周五創近20年新高。
美國「息魔」來襲，美匯指數周五(6日)創近20年新高，港元匯價貶至近3年最弱之下，市場預期港美息差續擴闊，加劇本港走資壓力，觸發港股再度捱沽。周五新、舊經濟股齊冧，內需、內房和科技等板塊幾乎全軍覆沒，連累恒生指數周五曾重挫逾800點，收市差一點跌至20,000點關口，「五窮月」首周「埋單」更狂瀉1,087點，可謂十分應景！
恒指周五隨外圍顯著下跌，裂口低開506點後持續尋底，跌幅最多擴至819點，低見19,973點，收市報20,001點，跌791點或3.8%，全周累計跌5.16%；國企指數跌穿7,000點，收報6,809點，跌308點或4.33%；科技指數收報4,036點，跌222點或5.23%。
總結全周，國指累瀉6.7%，科指更大插9.74%。「北水」周五透過港股通錄淨買入25.67億元，美團(03690)獲淨買入逾8億元，港股總成交1,179億元。
美國10年期債息重拾升勢，美股持續波動，資金避險需求急升，推動美元飆升，美匯指數衝破104大關，高見104.06，為2002年12月後最高水平。港元匯價進一步轉弱，周五曾低見7.8498兌每美元，逼近弱方兌換保證7.85水平，倘觸及該水平，金管局或需因應銀行需求而出手買港元、沽美元。
繼美國加息後，英倫銀行日前宣布加息0.25厘，本應惠及對息口敏感的滙豐控股(00005)，惟該央行警告經濟在雙位數通脹壓力下面臨衰退，意味銀行業經營環境亦不樂觀，拖累滙控周五跌穿50元，收挫2.87%，報49元，連同收跌2.95%的友邦保險（01299）合力拖低大市。
內地經濟前景亦難言樂觀，疫情打擊居民消費意欲，內需股全線下跌，華潤啤酒(00291)急挫10.3%，為表現最差藍籌；李寧(02331)、申洲國際(02313)及百威亞太（01876）均挫逾7%，海底撈(06862)亦跌6.98%；內房板塊沽壓加劇，碧桂園(02007)及碧桂園服務(06098)齊重挫9.66%及9.93%，中國海外發展(00688)則收跌7.28%。
在美中概股退市風險名單大增，港股相關板塊弱勢未改，雙重上市的阿里巴巴(09988)、京東集團(09618)雙雙急挫超過6%，網易(09999)則下跌4.2%。騰訊控股(00700)及美團分別跌逾4%。
不過，傳中美就審計問題的談判或進入「最後階段」。消息指出，美國上市公司會計監督委員會已抵達北京，並準備於下周開始展開討論工作，若進展順利，美方今年稍後或派出規模更大的團隊到內地，對當地審計人員進行現場檢查。
剛被美列入「預定除牌名單」的蔚來汽車(09866)宣布，擬以介紹方式在新加坡交易所二次上市，屆時其新交所主板上市的股份將可與在紐交所上市的美國存託股份(ADS)互換。該股周五開市即瀉超12%，收市仍跌11.46%。另有消息稱，印度法院解除對小米集團(01810)的7.25億美元(約56.55億港元)資產凍結。
花旗認為，內地採用果斷及具體的經濟支持措施，為重建市場信心的關鍵，中央或會為地方政提供補貼，以促進消費。該行預計，進入加息周期，價值股將會跑贏增長股，對銀行、保險等加息受惠股及出口股看高一線，同時亦看好工業、消費及零售等板塊可受惠於疫後復甦。