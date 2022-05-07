東方日報B1：美元20年強　港股匯淒涼　恒指差一點落兩萬

美國「息魔」來襲，美匯指數周五(6日)創近20年新高，港元匯價貶至近3年最弱之下，市場預期港美息差續擴闊，加劇本港走資壓力，觸發港股再度捱沽。周五新、舊經濟股齊冧，內需、內房和科技等板塊幾乎全軍覆沒，連累恒生指數周五曾重挫逾800點，收市差一點跌至20,000點關口，「五窮月」首周「埋單」更狂瀉1,087點，可謂十分應景！

恒指周五隨外圍顯著下跌，裂口低開506點後持續尋底，跌幅最多擴至819點，低見19,973點，收市報20,001點，跌791點或3.8%，全周累計跌5.16%；國企指數跌穿7,000點，收報6,809點，跌308點或4.33%；科技指數收報4,036點，跌222點或5.23%。

美國10年期債息重拾升勢，美股持續波動，資金避險需求急升，推動美元飆升，美匯指數衝破104大關，高見104.06，為2002年12月後最高水平。港元匯價進一步轉弱，周五曾低見7.8498兌每美元，逼近弱方兌換保證7.85水平，倘觸及該水平，金管局或需因應銀行需求而出手買港元、沽美元。

不過，傳中美就審計問題的談判或進入「最後階段」。消息指出，美國上市公司會計監督委員會已抵達北京，並準備於下周開始展開討論工作，若進展順利，美方今年稍後或派出規模更大的團隊到內地，對當地審計人員進行現場檢查。

花旗認為，內地採用果斷及具體的經濟支持措施，為重建市場信心的關鍵，中央或會為地方政提供補貼，以促進消費。該行預計，進入加息周期，價值股將會跑贏增長股，對銀行、保險等加息受惠股及出口股看高一線，同時亦看好工業、消費及零售等板塊可受惠於疫後復甦。