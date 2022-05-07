美股道指收跌98點　Under Armour急瀉23%

美國4月失業率略遜預期，有分析擔心聯儲局陷入通脹升溫及就業開始疲弱的兩難困境，美股繼周四下瀉之後，3大指數周五(6日)仍然受壓。道指收報32,899點，跌98點或0.3%；標指收報4,123點，跌23點或0.57%；納指收報12,144點，跌173點或1.4%。

總結全同，道指累跌0.24%，連跌6周；標指和納指分別累跌0.21%、1.54%，均連跌5周。納指已經由去年11月的紀錄高位回落約25%。

美國勞工部公布，4月失業率為3.6%，按月持平，略高於市場預期的3.5%；同月新增非農就業職位42.8萬個，雖然高過預期增加38萬個，但增幅是8個月最少；平均時薪按年及按月分別增加5.5%及0.3%。

美國聯儲局前副主席克拉里達表示，若「縮表」(縮減資產負債表)未能對金融條件構成影響，聯儲局需將聯邦基金利率增至最少3.5厘，才能有效遏抑通脹。

同樣曾任職聯儲局副主席的弗格森認為，雖然聯儲局主席鮑威爾表達其能成功令經濟「軟着陸」的信心，惟市場意識到經濟前景短期對企業而言仍挑戰重重，無法即時安撫市場。弗格森稱，美國長遠經濟前景雖樂觀，但未來18至24個月處境仍較艱難，料需經歷「一段相當波動的時期」，企業需承受商品及原料價格上升，聯儲局已竭盡所能應對通脹，惟一些外在因素如疫情、供應鏈及戰爭在其可控範圍之外。

對於道指在周三和周四上落千點，連入行40年的美國華爾街著名大好友、金融集團Leuthold分析師Jim Paulsen都坦言，「我對市場的恐懼與常人無異，面對這種波動並不會較輕鬆，因你無法完全肯定任何狀況，過去所相信的或許也是錯的。」有分析引用往績預計，美股這樣的波動恐持續至年底。

值得留意的是，美銀數據顯示，上月消費者信用卡和提款卡支出按年增13%，主要受旅遊及娛樂開支帶動，相比2019年疫前同期，從卡類反映出的家庭開支上升近24%，當中年收入少於5萬美元的消費者支出增33%。該行稱，消費者平均財務表現雖良好，但有迹象顯示價格上升正傷害低收入及低信用分數的消費者。

個股方面，美國運動品牌Under Armour上季淨收入按年增3.47%至13億美元；期內虧損5,961萬美元，按年盈轉虧；經調整虧損一美仙，主要受供應鏈挑戰及中國疫情反彈打擊當地對運動產品需求。該企2023財年指引為收入增長5至7%，毛利率則降1.5至兩個百分點，該股收市下瀉23.79%，收報10.89美元。