比特幣未止跌　市場「極度恐懼」

全球股市下挫，同時亦拖累虛擬資產表現。虛擬貨幣「一哥」比特幣周五(6日)受壓，CoinMarketCap數據顯示，比特幣曾低見每枚35,482美元，至周六(7日)報35,961美元，跌1.27%；以太幣則挫近2%，報2,694美元。

數據分析網站alternative.me的「虛擬貨幣恐懼及貪婪指數」由27的「恐懼」，急挫至22的「極度恐懼」水平。

交易商Genesis Global Trading衍生產品主管Josh Lim指出，市場仍需消化美國聯儲局收緊貨幣政策對風險投資，而虛擬貨幣市場與美股的關係轉趨密切，故受到波及。

虛擬貨幣對沖基金BitBull Capital行政總裁Joe DiPasquale亦認為，雖然比特幣在聯儲局宣布加息後短暫向上，但加息對市場來說不是一個「好兆頭」；而比特幣本身與宏觀經濟沒有明顯區分，形容周五跌市亦印證該情況。

另外，追蹤區塊鏈數據的Whale Alert數據顯示，一位不知名的比特幣「大鱷」一天內4度轉帳，將合共1.9萬枚比特幣轉移至同一個「冷錢包」（即實體電腦硬碟）。據報，該錢包至今共有近19,244枚比特幣，市值約7.65億美元（約59.67億港元）。

事實上，其他虛擬貨幣亦有流出區塊鏈；交易平台Coinbase於周二錄得有紀錄以來最高的以太幣流出，令交易所內的以太幣餘額跌至3年新低。市場指，「大鱷」們將虛擬貨幣撤離交易所，改為進駐「冷錢包」一般考慮長期持有，可能是現水平沽壓有望逐漸減輕的信號。