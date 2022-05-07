1周10大驚奇︰港美息差拉闊　加劇走資潮

美國步入加息周期，環球金融市場波動加劇，美股周三(4日)及周四(5日)上演過山車，道指單日暴漲近千點後，翌日再暴瀉過千點；而香港市場則更令人擔心，隨着美國與香港的息差拉闊，港元匯率一再刷新2年新低，顯示資金正在流出。

考慮到港股表現長期低迷，對比外圍股市也常常「跟跌不跟升」，資金加快出逃也是意料中事。同時，最近新發行緣色債券認購反應就相當冷淡，也進一步印證了港元資產的吸引力正在下跌，外資撤離將會是大趨勢！

【1、大和料外需急劇放緩 本地恐邁向全面衰退】

資本逐利乃是金融市場的定律，惟香港的經濟環境不斷惡化，已成為外資撤離的一大誘因。本港首季經濟陷入收縮，多間大行認為將會拖低全年經濟增長，外資券商大和及摩根大通均下調全年GDP預測至負增長0.5%，星展香港則料按年增1.7%，比原預期的2.4%增長明顯放緩。

大和資本市場首席經濟師賴志文直言，在技術上香港或多或少已步入衰退，料外圍需求在今年第2及3季急劇放緩，很可能再次陷入全面衰退。他認為，首季本地固定資本形成總額按年跌8.3%，較去年第4季的0.6%跌幅加劇，是最大的意外，反映投資者信心在疫情持續、地緣政治緊張及中國監管環境急變下出現變化。

【2、經濟放緩、移民潮恐拖累樓市】

星展和渣打提醒，美國進入加息周期，港息上揚趨勢明顯，加上經濟放緩和移民潮都會令樓市變得脆弱。星展經濟研究部經濟師謝家曦更提到，本港上季樓價受疫情影響，下跌約3%，惟4月已回升約2%，但在美國加息、股市下行壓力困擾下，預期全年樓價零增長。

謝氏指，如果美息步伐加速上行，明年上半年升至3.5厘，港息或需進一步調升。他同時提醒，按照現時加息速度，短期利率升幅將超越長期利率升幅。

他續指，面對港美息差擴闊，港元貶值難以避免，不排除港匯快將下試7.85弱方兌換保證水平，屆時香港金融管理局將「出手」承接港元沽盤，抽走市場流動性，導致銀行體系總結餘下跌。參考上次加息周期，當美息升至2.5厘，本港銀行體系結餘將縮至約500億元，港息就會抽升，而現時本港銀行體系結餘有約3,375億元。

【3、外匯基金蝕550億 兩年最甘】

本地金融市場的疲弱亦反映在外匯基金的表現。金管局早前公布，首季外匯基金按年由盈轉虧，蝕550億元，事隔兩年再度「見紅」。其中，香港股票及其他股票分別蝕94億元及246億元，債券市場則虧損347億元。

數據顯示，外匯基金首季外匯估值增加137億元，成為唯一錄得進帳的投資。值得留意的是，外匯基金的首要作用是維持港元匯率穩定，其表現更直接影響庫房收入，即有機會影響財政預算案的「派糖」力度。首季外匯基金支付予財政儲備與港府基金及法定組織的金額分別為110億元及53億元。

金管局總裁余偉文解釋，俄烏戰事所引發的地緣政治局勢導致全球通脹水平飆升，觸發市場避險情緒；同時，市場預期美國聯儲局加息幅度加大，令美元流動性收縮，全球經濟進一步受壓。

【4、美銀：歷史性大冧市 遠未到結束之時！】

正當香港股市低迷，全球市場的最壞時刻也尚未結束。美銀分析師Michael Hartnett等在一份報告中稱，「基本情景仍然是，股市的低點和孳息率的高點還未達到」。美銀引述截至周三(4日)的EPFR全球數據指出，在美國聯儲局會議前的一周，每一項資產類別都出現資金外流，樓市外流幅度更創紀錄達22億美元，投資者湧入美債等避險資產。

納斯達克100指數周四創下2020年9月以來最大跌幅，大部分國債市場一起走低。市場2日走勢勁波動，納指今年下跌21%，市場對通脹、大幅加息及經濟放緩的憂慮重重。

Hartnett說，對「衰退衝擊」的定價太快了；上半年經濟數據強於預期，導致市場計入更長/更大的通脹/利率衝擊，因此目前變成一個問題。

惟Hartnett指，2021年1月份以來標普500指數流入的1.1萬億美元資金，平均入場點為4,274點，而標指目前在4,147點左右，意味着投資者蒙受虧損，但目前幅度還不大。

【5、瑞銀汪濤：人民幣兌美元今年或跌穿7算】

人民幣兌美元近兩周顯著貶值，亦反映資金正在外流。瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤認為，未來幾個月內人民幣對美元會進一步走弱，將2022年底人民幣對美元的預測從6.6調至6.9，2023年底預測調至6.7。

她指出，由於近期美元保持強勁勢頭，內地出口和經濟轉弱，人民幣兌美元在年中可能跌穿「7」關，不過年底應該重新回到7算以內。她解釋，原因為預計下半年防疫政策可能有所放鬆、拖累逐漸消退，經濟增長勢頭企穩反彈，市場信心逐漸恢復。

瑞銀投行全球外匯策略師預測，在2023年美元對其他主要貨幣走弱，同時預計內地經濟會進一步復甦。因此，預計人民幣會小幅升值至6.7。

【6、港企派息高峰期臨近 人民幣料迎季節性貶值壓力】

人民幣近月持續弱勢，亦不利港股表現。面對香港上市公司6、7月派息旺季將至，以人民幣購買外幣需求上升，人民幣面臨多一重企業分紅派息的季節性挑戰。

外媒數據顯示，今年國有大銀行等中資港股的派息計劃不減去年。截至周四(5日)，香港上市中資企業今年已公布的計劃，派息總額達6,769億港元，若不考慮企業自有外匯資金，6至8月的購匯需求月均將達約2,050億港元，較上年同期增加16%。

華僑銀行大中華區經濟學家謝棟銘相信，派息購匯會有脈衝式的影響，在情緒脆弱的情況下，這種邊際變化的效應可能會被放大。另有分析師認為，人民幣面臨諸多不利因素壓制，今年派息購匯的季節性影響可能更明顯。

人民幣近期弱勢未止，離岸人民幣(CNH)兌美元周五(6日)跌穿6.71關，為2020年11月以來首次。

【7、普京下周一發表講話 俄烏戰爭有重大變化？】

俄羅斯與烏克蘭戰爭持續，惟俄羅斯總統普京先前已預告下周一(9日)將會有大動作，他將在當日發表演講，有不少媒體開始揣測他會說甚麼，有指他會向西方集團發出「世界末日」警告！

據悉，當日他將在軍隊、坦克、火箭和洲際彈道導彈遊行之前，於紅場發表講話，或許會一再將烏克蘭戰爭比作1941年希特勒的納粹入侵蘇聯所面臨的挑戰。

當年蘇聯在第二次世界大戰中損失了2,700萬人，比其他任何國家都多。

【8、近年神準分析師：油價將升到你唔信 股市會暴瀉】

外媒報道，被市場認為擅長捕捉市場重大轉捩點的美國LaDucTrading.com創辦人Samantha LaDuc表示，依然看淡股市，料標指今年底將跌至3,800點，同時預測油價今夏將升至每桶160美元，1年內再衝上260美元，直言現在市場上的通脹避險資產不多，原油是其中之一。

她指出，歐洲一旦禁運俄國石油(已提議將在6個月內啟動)將造成油價、國債孳息率和美元一同炒上，這「三高」將壓冧美股和新興市場。在她而言，不同意許多分析師預料未來12到18個月通脹就會下滑。

因此，她認為目前市場的價格尚未反映上述「三高」的衝擊，只要這說法成為主流，即市場再度質疑聯儲局的預測和加息路徑，股市將下挫，直至年底時可能回穩。

Samantha LaDuc是近年急速冒起的「專家」，例如2020年夏季預言債市漲勢會終結、通脹將證明是很激、2021年能源股表現將超越科技股等，被證明全被估中。

【9、美股大冧誰之錯？鮑威爾純真還是英國太老實？】

美股近日大上大落，相信有無數投機客因而輸大錢，惹起了市場「誰之錯」的爭論！

外媒報道，有份令到美股周四(5日)暴瀉是元兇之一是開市前英倫銀行公開預測今年末季至明年經濟可能萎縮，這使市場質疑為何美國經濟會能獨善其身。

另外，曾是紐約聯儲銀行前行長達德利的最高助理、現任Evercore ISI副主席Krishna Guha說，美股周四之所以跌得那麼傷，或多或少是因為周三(4日)升得太多。她說：「(聯儲局主席)鮑威爾犯的錯誤是在時機尚未成熟之時，就流露出引起金融市場放鬆的語氣。市場則錯在資訊不足就升得太勁。」

【10、聯合國4月糧價指數按年升近30%】

全球糧食危機仍未解除！聯合國糧農組織公布，FAO糧食價格指數4月報158.5點，雖然較3月歷史高位回落1.2點或0.8%，但仍較去年同期高出36.4點或29.8%，主要是4月植物油價格指數大幅回穩，穀物價格指數也略降；砂糖、肉類和乳製品價格指數則微升。

當中，玉米價格降3%，原因是處於收穫季節的阿根廷和巴西供應緩解市場壓力；高粱價格按月減0.4%，大麥漲2.5%，小麥微升0.2%。

4月肉類價格指數121.9點，按月升2.2%，創歷史新高，主因是禽肉價格受烏克蘭出口中斷和北半球禽流感疫情加劇影響；西歐生豬供應繼續低迷和生產大國內部需求旺盛推動豬肉價格進一步上漲；巴西出口量高則使得國際牛肉價格僅微升，但仍創下新高；羊肉由於中國採購量下降，價格微跌。