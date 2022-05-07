致富智庫：疫下負能量太多？專家話積極行為有助健康...

俗語有云：「人生不如意事十常八九」，面對長達超過兩年的抗疫歲月，大家被迫禁足、禁學，轉為居家工作，甚至遭逢失業，亦有不幸中招疑患腦霧人士，親人離世，以上種種確實打亂我們的日常生活。不過，日子始終要過，唔想太多負能量纏身，下面10種方法助你尋找快樂原動力，邁向積極人生。

【1、接受世界是混亂】

正所謂世事豈能盡如人意？何況很多事情根本是你無法預測及掌握，就如一場新冠肺炎來擊超過2年，至今全球疫情仍然反覆，所帶來的影響，無論大至經濟體系、小至市民的日常生活細節都受到牽連。

有心理專家稱，既然大環境我們無法改變，與其花費時間及精力與其對抗，令自己增添更多不必要的焦慮，倒不如逆來順受，嘗試接受世界的混亂，並隨機應變，例如疫下你可以選擇為自己採取適當的預防措施，以減低減染機會。

當然心態亦很重要，不是說要假裝，但有科學證據指出，無論有多不滿意，微笑可讓你感覺變好，主因行為會向大腦發送信號，幫助平息你可能遇到的負面想法，並釋放那些感覺良好的神經遞質，如多巴胺，正常情況下負責傳遞大腦內興奮及開心的訊息。

【2、隔絕負面思維】

臨床心理學家Erin Olivo稱，大腦的建立是為了保持生命，意味它可不斷掃描環境，以及尋找可能出現問題或造成傷害的一切事物。換句話說，即我們的大腦傾向於將注意力集中在消極的事物上，而非積極面，這稱為「負偏見」。

所以若你絕大部分時間想着壞事或過去失敗的經歷，也不必太擔心，首先必需控制自己的感受，避免與消極的自我對話，思想要正面。Olivo又指，我們可選擇專注在積極的事物(如伴侶、家人及朋友)，有助訓練大腦減少處於消極的思想中。

【3、遠離干擾你的人事物】

除了向負面情緒說不，亦要身體力行，遠離令你不舒服的人、事、物，至少要保持一定距離，看看情況有沒有好轉？更不要為別人的混亂情緒「埋單」，因為發放負能量者的殺傷力隨時大到足以令你崩潰。此刻，你絕對不要被他們所擾亂，首要明哲保身，冷靜地分析事實，而沒必要對他們失去理性的狀態作出回應。

同樣地，若遭到冒犯，千萬不要過分執著，嘗試原諒別人，需知道嬲怒的同時，亦會傷害到自己，寬恕別人如同釋放自己。或者免於因為發生不愉快事件而捲入混亂之中，破壞彼此關係，建議在人際關係上設定界限，好好保護自己。

【4、寵愛自己】

既然要愛惜自己，就要學識寵愛自己，試著嘗試不同新事物，找到可讓自己快樂的事。Olivo認為，每個人都必需弄清楚令自己快樂、愛或興奮的原因，一旦知道該等誘因，就可以積極尋找這些方法。

如何令自己開心？方法有好多，可以簡單到例如聽喜歡的歌曲、瞓到自然醒、食一個豐富午餐、買心儀已久的皮鞋，總之是讓你精神振奮之事，而更重要的是此等幸福感完全掌握於你手中，並非取決於他人。萬一遇到挫敗時，你亦要首先擔當成為自己的啦啦隊，為自己打氣。

【5、時刻感恩】

美國重大節慶之一的感恩節(Thanksgiving Day)是每年11月的第4個星期四，是一個家庭團聚的日子，它最主要的意義是展視出人性的美好，在任何事情上都可體現到感恩之情，凡事學會珍惜、理解與寬容，最重要感受到人間有愛。

我們要曉得對你的身邊人如父母、親戚朋友、同事、所有幫助過你的人，甚至對自己表達謝意，簡單如一個問候、一個笑容已經足夠。有心理學家更建議，每晚花上幾分鐘紀錄當日要感謝的人或事，這些正面能量會讓你精神煥發，並鼓勵你欣賞生活中的美好時刻，令你成為一個懂得感恩的人。

【6、助人為快樂之本】

自小已經常聽說「助人為快樂之本」，意思是幫助了別人，自己也會感到快樂。Olivo指出，當你為他人作出貢獻或服務他人時，比起為自己做事，所產生的多巴胺(快樂感)會更為持久。

所指的為別人服務，形式可以很多元化，並不需要預先計劃或在重大事情上，最簡單由對身邊人開始做起，如幫忙父母或伴侶分擔部分家務、為同事或工作夥伴買外賣等等，從而令大家關係更融洽和諧。仲等？一起感受「施比受更有福」的道理吧！

【7、有營飲食、充足睡眠及適量運動】

正確的飲食習慣，可令身體更加強壯健康，由於少病痛，心情自然開朗，並有效減少出現負面情緒。至於充足睡眠及適量運動更有助事半功倍，因為當你瞓覺時，你的大腦會進行「清洗」行動，去掉每日腦內的癈物，讓記憶重新整理。

世界權威期刊《科學》(Science)於2019年發表一篇研究指，在「慢波睡眠」期(即熟睡)，腦部不只會穩固記憶、認知功能，且腦脊髓液會清除大腦中的代謝廢物，研究發現深層睡眠可增加腦脊髓液，而除了多動腦筋之外，適量運動有助進入熟睡，專家建議最理想每天睡7小時，就剛好滿足4次的睡眠周期，維持大腦「健康」，亦有效預防認知障礙症

【8、適時清空腦袋】

說起冥想(Meditation)，很多人會馬上想起不同宗教，尤其是對佛教徒來說，冥想似是一個很重要的修行手段。不過，事實上，冥想並不一定與宗教扯上關係，近年很多科學及心理學研究均指出，冥想練習本身就對身體及心靈健康有很大的幫助，如可以有助紓緩壓力及減輕焦慮。

對於初學者，其中最常見的練習是將專注力放到自己的呼吸上，首先要逃離繁囂，找一個舒適的環境，清空腦袋，放鬆心情，然後閉上眼睛，做幾次深呼吸，並留意自己的一呼一吸，慢慢將專注力集中於一些美好的事物上，讓腦袋「休息」；而練習的時間不限，短至3分鐘亦可。

【9、走進大自然吸收正能量】

現今資訊科技發達，林林總總的產品，帶來海量般的訊息，已教人不勝負荷；加上訊息會夾離或好或壞的消息，容易觸發個人情緒起伏，擾亂精神狀態，繼而難以入眠。此時，最好放下手上的科技產品，走進大自然呼吸一下新鮮空氣。

每個人對大自然都會有不同的體會，英國《科學報告》雜誌一項研究發現，每周在戶外渡過2小時已有助身體及精神健康。美國密歇根大學研究又發現，走入大自然可以改善健忘及提升記憶力。其他的好處還可改善心情，達到減壓，令身心放鬆。如果未能擠出太多時間、或者怕曬等難於到郊外活動，不妨到附近公園散個步，也能達到相同果效。

【10、構建強大後援】

人人能力有限，相信強於「超人」的形象只會出現於虛構的世界中，回到現實，好難每件事都單靠個人能力去處理好，你總會感到疲倦不堪及孤單。此時，你需要努力尋求外來的協助，最理想是自組後援團隊，讓他們成為你最強大的後盾。

所謂後援團隊，可以由你的親人、長輩、朋友、公司同事、合作夥伴，以及各專業人士等所組成，旨在當你遇上問題或困難的時候，便可以借助他們過去的經驗，向他們學習，達致成功解決問題。