通脹何時結束？安倍經濟學教父︰關鍵在這兩大因素

隨着全球通脹壓力升溫，各國央行正積極調整貨幣政策以應對通脹壓力。曾經擔任日本內閣特別經濟顧問、被譽為「安倍經濟學教父」的重量級經濟家濱田宏一指出，全球通脹主要由於兩大原因，一是新冠疫情導致的市場失衡，以及俄烏戰爭引發的能源價格飆升。

濱田指出，與傳統理論中由需求或供應變化引發的通脹不同，新冠疫情下有一個完不同的機制在起作用，通脹是因市場上的需求和供應難以匹配而產生的。以零售市場為例，在疫情最嚴重的時期許多人不能去商店。

病毒阻斷了許多交易機會，不僅影響了零售業，對航空旅行、餐館、娛樂和許多其他行業也是如此。惟他認為，只要疫情所帶來的影響完全消退，經濟活動回復正常，這一部分的影響將會消失。

俄羅斯入侵烏克蘭使世界遭遇了另一個通脹壓力來源。為了對俄羅斯的侵略行為實施制裁，西方必須減少或停止購買俄羅斯的石油和天然氣。這意味能源價格必須上升，進而導致整體物價上升。

人們往往覺得不可能爆發一場核戰爭，因為它將導致俄美兩國的徹底毀滅，但這卻具有增加常規武器使用的效果——這就是美國政治學家Glenn Snyder所說的「穩定-不穩定悖論」狀況。他認為，戰爭將持續一段較長的時間，對通脹的影響也會相應地延續下去。