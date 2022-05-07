瑞士百達資管︰利率水平對經濟影響有限　仍看好美國資產

雖然美國經濟首季意外錄得倒退，加上聯儲局啟動了加息周期，惟有機構仍看好美國資產。瑞士百達資產管理國際多元資產部門高級投資經理黃思遠表示，影響經濟的關鍵因素並非利率水平，而是貨幣供應的增長和經濟基本面。

黃氏稱，其投資策略看好美國資產，主要有幾方面因素。一是美國具能源和糧食供應獨立性，加上其成熟的資本市場、優質的企業和強勁的家庭消費支出，以及在技術、創新和創造力方面的領先地位。美國企業幾乎在各個板塊都具備競爭力。

另外，美國製造業正處於復興階段，面對供應鏈危機，領先電動汽車企業仍能保持其生產相對不受影響。再者，美國擁有一批頂尖的石油和天然氣公司，而且聯邦政府能增加土地上進行油氣鑽探的租賃。

而針對於消費市場而言，美國的消費實力強大，勞動力市場同樣強勁。旅遊和娛樂是推動消費支出增長的關鍵板塊，而消費支出正從商品轉向服務。當前美國企業的財務報表顯示市場供不應求。由於供應受限，領先設備製造商本季的表現可能不如預期，但考慮到需求強勁，第二季的市場可見度有所提升，對2023至2025年的前景預測也有所上調。