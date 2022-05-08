罕見！聯儲局退休老臣子圍插鮑威爾　前二三把手發聲

聯儲局主席鮑威爾對抗通脹的方法一直惹來外界詬病，但這次不同的是，他面對來自前同事的集體炮轟，其中不乏曾經為局內的二三把手。

外媒報道，聯儲局前副主席克拉里達(Richard Clarida)上周五(6日)表示，聯儲局需在明年把利率提高至3.5%甚至更高水平，放慢經濟增速，才能控制通脹。他指，如果明年通脹率達3%，聯儲局需將利率上調至4%，最終將通脹率降至2%的目標。

已於去年10月卸任的聯儲局副主席夸爾斯(Randal Quarles)則作出更激烈的批評。外媒引述其觀點指，聯儲局本應由去年9月就開始壓抑通脹，由於沒有及時出手，聯儲局目前可能面對的局面是，以經濟衰退為代價來控制物價。

鮑威爾日前暗示，目前的計劃是今輪加息50點子後，在6月和7月再加息50點子。他表示不確定是否要將利率上調至抑制經濟活動的水平，但一些前同事們對此反而更加肯定。

內媒曾提及，2009至2018年擔任紐約聯儲銀行行長的達德利(William Dudley)、2004至2017年擔任里士滿聯儲銀行行長拉克(Jeffrey Lacker)，以及2006至2015年擔任費城聯儲銀行行長普洛瑟(Charles Plosser)，都認為美國經濟將出現衰退。

與以上三位「退休」高官持同一立場的還有布林德(Alan Blinder)，他曾在聯儲局前主席格林斯潘(Alan Greenspan)手下擔任副主席。

前明尼阿波利斯聯儲銀行行長柯薛拉柯塔(Narayana Kocherlakota)將聯儲局視為魯莽的司機。「它主動轉往錯誤的方向，很多司機在撞向冰地時都犯過這種錯誤。」

鮑威爾稱正在迅速採取行動應對40年來最嚴重的通脹，但仍被前聯儲局官員批評做得不夠。

普洛瑟表示，「這是他們自己造成的問題。」，「我不知道鮑威爾12或18個月之前在做甚麼。」

夸爾斯甚至將矛頭對準美國總統拜登，他表示聯邦公開市場委員會(FOMC)對通脹的反應過於遲緩是因為拜登政府浪費幾個月時間才決定提名人選。

過往都有聯儲局主席在應對通脹上被炮轟，例如已故聯儲局主席伯恩斯(Arthur Burns)和米勒(G. William Miller)曾被前同事批評「根本不懂如何應對通脹」，在他們任期內，通脹飆升到10%以上。

美國銀行經濟學家Ethan Harris表示，「這很少見，聯儲局不會說自己犯了一個錯誤，但我認為他們明白自己等得太久。」他指，「我認為這些批評是有道理，而且很可能幫助委員會凝聚意見。」以加大對抗通脹的力度。