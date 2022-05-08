冇人返工！美國鬧「勞工荒」恐被逼進取加息

內媒報道，就業市場火熱令大通脹雪上加霜，急需勞動力重返職場來控制薪酬升幅。否則美國聯儲局只能加大緊縮力度去削弱就業市場。

縱觀今輪美國大通脹，除供應鏈緊張所造成的短期衝擊外，長期看來，火熱的就業市場帶來的失業率下降、薪酬上衝對通脹預期的影響更是不容小覷。

因此，現時聯儲局急切想透過就業市場降溫來控制通脹。基本上有兩種方式，要麼企業大幅放緩招聘節奏，要麼讓更多勞動力進入就業市場，然而後者明顯更可取。

惟眼前局勢恰恰相反，企業迫切地需要工人來填補崗位，但究竟有多少人可以進入就業市場則無從知曉，這導致美國「勞工荒」愈演愈烈，與聯儲局的願景背道而馳。

美國勞工部上周五(6日)發表報告稱，4月新增非農就業職位42.8萬個，與3月的增幅基本持平，多過市場預期增加38萬個，顯示就業市場正快速發展。

雖然聯儲局已試圖通過加息來減少就業崗位以求放緩薪資上漲趨勢，但仍需要時間。所以目前更有效的解決方案仍是讓更多人重返工作崗位。

值得一提的是，目前失業率處於3.6%的歷史低點，略高於2020年2月3.5%的50年低位，但就業人數比當時的歷史新高少120萬。

外媒分析指，如果想要被納入失業率的統計範疇成為「失業人士」，工人必須表現出正積極尋找工作，但很多人並沒有選擇這麼做。

相較於失業率，勞動參與率(有工作或積極找工作的工人比例)是更好的參考指標。4月勞動參與率下降0.2個百分點至62.2%，雖然較疫情最嚴重時期已明顯提升，但它在2020年2月為63.4%。

聯儲局主席鮑威爾日前在新聞發布會上指，他和其他委員會成員「普遍預計我們會獲得更多的勞動參與率」

然而，如果這個預期沒能實現，聯儲局就需要盡快控制就業市場發展。想要做到這一點，聯儲局就要以更快速度加息，同時還要承受因「用力過猛」而導致經濟陷入衰退的風險。

雖然鮑威爾表示5月聯邦公開市場委員會(FOMC)會議未考慮加息0.75厘，但就業市場的火熱勢頭若遲遲得不到壓制，難以預計在後續會議上是否會有票委再度提議加息0.75厘或是繼續提高中性利率。