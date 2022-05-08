【環球驚通脹】美二手車市降溫　經濟放緩先兆

利率上漲抑制價格上漲，買得起汽車的人愈來愈少。分析認為，二手車市場降溫可能正是美國經濟即將放緩的警號。

外媒報道，物價飆升正蠶食美國消費者的購買力，人們不再為串流影視平台Netflix的服務續期，也開始限制二手車等大型商品支出。

4月實時追蹤二手車批發價的曼海姆二手車價值指數較3月下降1%，為自1月以來連續第3個月下滑，按3個月平均變動率計算的月度降幅更為顯著，跌幅達到6.4%，這數字僅次於2008年12月下跌11.5%和2020年4月下挫11.2%。

更重要的是，若將美國二手車價格指數的變動率和二手車貸款利率作對比，可以發現利率上漲抑制價格上漲，因買得起車的人愈來愈少。

據報，有迹象顯示消費者愈來愈不願意接受價格上漲，轉而選擇價格更低的同類商品。包括香煙生產商Altria、床墊公司Tempur Sealy、鮮花零售商1-800-Flowers.com和一部分雜貨食品商表示，消費者愈來愈喜歡有折扣產品和低成本品牌，高價產品的需求正下降。

娛樂降級亦是如此，Netflix首季淨用戶數量自2011年以來首次流失。在英國，今年首季消費者取消約150萬個視頻訂閱帳戶，創歷史紀錄水平。