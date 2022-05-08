【仲未冧完？】呢個指標話美股凶多吉少　本周聚焦通脹

美股上周異常波動，本周走勢如何乃看周三出爐的美國上月消費價格指數(CPI)，分析認為數據仍維持高企，但會較3月的8.5%回落至8.1%，反映通脹已見頂，將呈向下趨勢。

通脹數據仍是左右股市的關鍵指標，金融機構National Securities認為，市場最關注的依然是通脹及美國聯儲局如何利用貨幣政策遏抑物價，故若4月CPI符合預期下滑，或能為市場帶來穩定。

T3Live.com稱，俄烏戰事升級或令周一美股弱勢，因當日乃俄羅斯的衞國戰爭勝利日，總統普京將在當日發言，西方人士相信普京或借該節日的象徵意義和宣傳價值，正式向烏克蘭宣戰。他認為，若標指跌穿上周一的4,062點低位或在附近徘徊，恐跌至3,850點水平。

美銀則料目前的熊市要到10月19日方完結，標指將跌至3,000點左右；納指則跌至約1萬點水平，推算來+自該行統計過去19次熊市，發現期間平均下跌37.3%，持續時間約289天。

外匯交易平台OANDA指出，虛擬貨幣在周末的走勢可成周一股市的方向儀，因其反映投資者信心，任何負面發展都可能令比特幣價格推向3.2萬美元關口。另一機構GSR亦指，虛擬貨幣交易全年無休，基金經理若想第一時間降低風險，會透過虛擬貨幣。結果是比特幣和以太幣周日(8日)皆曾瀉約半成，恐反映美股周一(9日)凶多吉少。

美國前財長薩默斯警告，當地上月平均每小時工資按月升幅為0.3%，比3月升0.5%為低，雖工資增速放慢是正面訊號，但對聯儲局僅加息0.5厘便能遏抑通脹仍抱持疑問。他直言，對聯儲局主席鮑威爾如此篤定地排除加息0.75厘的選項，甚至考慮加息放慢至0.25厘的可能感到驚訝，「過去一年半我們得到的教訓是未來無法預料，因此當發出強勁的預測時，往往傷害聯儲局公信力。」