【通脹風暴】全球尿片廁紙勢加價　英經濟恐返1970年

俄烏戰事令供應鏈中斷，全球能源和糧食價格上漲，最新連紙類產品也受牽連。總部位於巴西的世界最大紙漿公司Suzano警告，全球紙漿庫存量不斷下降，供應將現短缺，會導致品尿片、廁紙等日用品價格上升。

外媒引述該企的行政總裁Walter Schalka表示，受累戰事和地緣政治，歐洲最大木材供應國之一的俄羅斯貿易已完全被封鎖，加上在全球運力不足下，相關貨運都着重滿足能源和食物的需求，用於運載紙漿顯然不足。另方面，他見到拉丁美洲對於紙漿的需求正呈現爆炸式增長，但區內生產商已沒有餘力接新訂單。

至於內地，有媒體引述隆眾資訊紙漿行業分析師史海燕稱，去年全球紙漿年均庫存為41天，目前已低於這水平。截至上周六(7日)，內地紙漿主力合約收報每噸7,280元人民幣，較年初上漲近兩成，接近歷史高位。不過，由於內地生活用紙產能過盛，生活用紙於內地漲價速度較慢。

然而，內地正醞釀全球貨運通脹，事緣上海從疫情逐漸解封，廠商要追趕貨期，迎來了空運新一輪漲價。台媒引述華航、長榮航空等宣布，自5月10日起上調台灣出口到內地的運價，漲幅為30至35%，燃油附加費也上調約13%。由內地運往北美的費用料於5月下旬上調。

歐洲也同受通脹之苦，英國媒體分析，以加息遏通脹並非英倫銀行首選，因怕令經濟再跌至衰退，將令當地返回1970年代的經濟寒冬，那時是贖罪日戰爭導致通脹於1975年升抵25%；現在則是俄烏戰事，英國計劃在10月將能源價格上限再提高40%，使每戶平均每年的能源帳單升至2,800英鎊(約2.71萬港元)，情況令人憂慮。