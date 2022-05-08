【生意難做】港證券行排隊執笠　年內13家停運

持有一至7類牌照、以「絕對零佣」吸引香港大批散戶開戶的一通投資在3月底結束營運，讓業界大感意外，因其母公司一通金融控股在去年9月曾遞表申請上市。惟一通結業只是冰山一角，今年初至今還有中匯資本投資、和升證券、中安證券、天元金融、東儲證券，甚至在港營運近26年的包大衞証券投資也相繼舉手投降。

一通把結業歸咎於疫情導致人力出現嚴重短缺，繼而決定在情況繼續變壞前結業，甚至最近宣布轉攻網上超市雜貨業務。實際上，早前本港疫情遲遲未能受控，券商難以在實體渠道吸客，加上互聯網券商以「零佣金」噱頭搶客，導致傳統銀行及非零佣的中小型券商陷入客戶流失的困境。

結業潮不只是疫情重創的後遺症，香港證券業協會對會員機構進行的資本市場問卷調查結果顯示，40%受訪者認為成本升幅最大的是資訊科技的投入；另有44%指公司最大的經營開支是人工。同時預計今年第四季將推出的「港股實名制」，亦可能進一步增加合規成本。

盛寶金融香港首席執行官Richard Douglas評論，導致結業潮的原因不單止是疫情，還有更多新的競爭對手入市，打造新的定價結構等，這些因素疊加導致市場重新洗牌，並改變現有運作方式。他表示對行家退下火線尤感可惜，但指目前香港防疫政策正陸續放寬，如果復常趨勢持續，「那麼香港將重新開始繁榮，經濟活動會開始恢復。」

香港能否在疫情下保持國際金融中心的地位，早已惹來各界熱議，因港府嚴格執行「動態清零」防疫策略之際，一度迫使多間外資大行重新審視在香港營運。惟Douglas認為，這未有影響在香港營商的吸引力，主因香港不論是新股還是股票市場規模仍名列前茅，又是內地與國際市場接軌的中間人。

他相信，防疫措施導致的企業搬遷或人才流失情況僅屬暫時性，當局正積極放寬防疫措施，不排除投資者或企業重返香港市場，畢竟香港「是一個很酷的金融中心」。