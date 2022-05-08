【業界難撈】內地IPO頻潛水　監管改革恐加強

內地新股於首掛日股價潛水的密集程度，惹來怨聲載道，甚至有不少抽中新股的幸運股民都被嚇怕兼寧願棄購，且情況變本加厲。對於有券商出招阻攔，向投資者發出「新股中籤繳款是一個股民的義務」、「不得給予棄購」等硬性通知，似有越權「踩界」之嫌。不過，市場更關注中國證監會全面推行股票註冊制改革，會否令滬深兩市掛牌新股「破底之路」變成無底深潭。

據內地官媒上月發表評論文章稱，有券商在內地新股首次公開發行(IPO)繳款日之前一日即「T+1」，就將投資者資金提前凍結，導致投資者棄購失敗，在新股破底後遭遇虧損。券商如此多手，明顯有違法規，因為據相關規定，投資者中籤後，帳戶中的資金在「T+2」結束前，都有轉出資金的使用權利，並且在連續12個月內，投資者最起碼擁有兩次違約不足額繳款的權利。

即使新股頻頻表現失色，不時跌穿發行價即「破發」，但券商應充分尊重投資者中籤後、上市前的棄購權，並在合法合規的前提下，為投資者減少損失創造便利。然而，隨着新股不敗、穩賺不賠的神話陸續褪色，有市場人士開始將新股破底，歸咎於註冊制之過。

今年截至4月22日為止，A股市場上市的114隻新股中，有32隻股票在上市日失守招股價，比例接近三成，且主要集中在實行註冊制的滬市科創板、深市創業板。4月以來，新股「潛水」情況進一步加劇。

不過，從A股過往經歷來看，行情最低迷的2011年和2012年期間，新股失守招股價的比例曾高達71.48%和64.94%，比現時更傷，足以說明註冊制並非罪魁禍首。

對於新股潛水的主要原因，開源證券總裁助理兼研究所所長孫金鉅表示，一是整體市場環境較差，受疫情反覆及俄烏動盪局勢影響，3月以來A股大市表現下行；二是新股定價相對較高，大多潛水的新股首次發行市盈率均顯著高於行業平均水平；三是部分公司自身盈利能力較差等情況，以未產生盈利的公司佔比較高。

資本市場積極改革，反過來有望解決新股潛水的現象。中證監副主席方星海近期亦表示，留意到最近有些新股跌穿發行價，但問題並非IPO太多，而是定價能力要進一步提升。

在新股詢價機制下，機構投資者缺失理性報價，可能是A股首掛日股價插水的根源。內媒引述國金證券投行相關負責人指，註冊制IPO詢價新規實施已逾半年，目前正處於投資者以高報價博入圍、繼而壓縮新股上市後水位的階段。

針對新股破底頻現，傳監管部門出手要納入承銷商的執業質量指標。據報上海證券交易所組織多家券商召開座談會，研討當前新股插水、棄購潮現象，有券商代表指，註冊制改革後，新股定價權交給市場，買賣雙方博弈的股數或次數均大增，但很多機構對於潛在大市波動時缺乏合理的預期和調整。

上交所擬於會上強調，各主承銷商應按要求審慎撰寫投資價值報告，管理好新股發行人的估值定價預期，在充分考慮市場、行業及承銷風險後，審慎確定發行價格，更透露下一步考慮將「大比例破發」等指標納入主承銷商執業質量評價等，劍指承銷商的定價環節，以嚴防IPO插水。