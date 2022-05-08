券商管理層高薪時代不再？

作為金融機構掌舵人，各家券商的董事長、總裁等「年薪百萬」本屬普遍情況，但據內媒統計，28家在境內上市的券商管理層去年薪酬總額為10.6億元人民幣(下同)，按年減少9.48%，當中有16家券商管理層的薪酬有所下調，個別降幅甚至超過80%。

去年薪酬總額下降規模較多的有中金公司、第一創業、國海證券及招商證券管理層，整體降幅均在1,000萬元以上。當中，中金管理層的薪酬總額縮減多達7,383.4萬元；至於申萬宏源、中原證券及東方證券管理層薪酬總額也分別減少逾500萬元。

不過，以人均全年薪酬水平來計，中金以98.3萬元位居首，中信証券、廣發証券緊隨其後，人均薪酬分別為89.37萬元、82.97萬元；其餘披露有關數據的17家券商，人均薪酬水平均超過30萬元。

值得留意是，內地自4月起實施《證券基金經營機構董事、監事、高級管理人員及從業人員監督管理辦法》。規定明確指出，證券基金經營機構應當建立長效合理的薪酬管理制度，充分反映合規管理和風險管理要求，避免短期、過度激勵等不當激勵行為。

由於內地疫情惡化，國家統計局披露的今年首季內地人均工資收入為5,871元，按年增幅已放緩至6.6%，不僅低於去年底的9.6%，也較疫前的8至9%升幅明顯減速，上季人均可支配收入增幅也為2020年第4季以來最低水平。