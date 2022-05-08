專家教路部署餐飲股！本地揀大企　內地待下半年

消費市道一向是影響本地樓市前景的重要因素之一，隨着疫情緩和，加上新一輪電子消費券發放已滿一個月，晚市禁堂食措施更自4月21日起逐步鬆綁，分析員寄望餐飲股今年首季業績已見底，受惠母親節的酒樓股或有較大上升空間。

宏高證券投資經理梁杰文表示，疫情高峰在2、3月出現，加上港府收緊防疫措施，晚市一律禁堂食，對本地餐飲股這兩個月的營運有較大影響。幸而否極泰來，自4月起疫情紓緩後，防疫措施放寬令消費市道重啟，加上消費券、防疫抗疫基金、保就業等措施效應逐步浮現，有利餐飲業反彈。

值得留意是部分本地餐飲股的市值較小、流通量較低，不適宜較大注碼投資。相對而言，譚仔在上述3股中市值較大、交易相對活躍。

【內地飲食業待下半年反彈】

以市道指標之一的餐飲業而言，有內地券商預期，要到下半年疫情常態化後，底層消費力反彈，餐飲收入有望按年增長一成。

畢馬威中國近期發表報告稱，疫情期間內地餐飲業競爭仍加劇，三成內地受訪企業表示生意深受激烈競爭環境影響，而八成企業認為面臨的最大困難是客流量不穩，加上原材料漲價、租金上升等令經營成本壓力增加，考驗企業現金流和資金鏈穩定。

不過，正所謂「有危便有機」，有三成企業有意數碼轉型，包括開闢外賣市場、開拓電商和直播銷售渠道。報告亦指出，餐飲企業上市融資是應對風險的有效途徑，餐飲行業資本化成新趨勢。

券商預計，本月內地疫情有望得到有效控制，料全年底層消費力可按年增長4.73%，從而推動餐飲業需求復甦，同店銷售和盈利有望快速反彈，相信餐飲是疫後彈力最大的服務業投資板塊之一，建議布局龍頭公司。

曾在部分門店銷售外賣飯盒拓商機的海底撈獲瑞信上調目標價至16.5元，該行認為其估值已反映市場對其翻桌率復甦較慢的預期，但將其今年淨利潤預測下調31%，並維持「中性」評級。