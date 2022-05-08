專家教路部署餐飲股！本地揀大企 內地待下半年
2022年05月08日 19:56
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消費市道一向是影響本地樓市前景的重要因素之一，隨着疫情緩和，加上新一輪電子消費券發放已滿一個月，晚市禁堂食措施更自4月21日起逐步鬆綁，分析員寄望餐飲股今年首季業績已見底，受惠母親節的酒樓股或有較大上升空間。
宏高證券投資經理梁杰文表示，疫情高峰在2、3月出現，加上港府收緊防疫措施，晚市一律禁堂食，對本地餐飲股這兩個月的營運有較大影響。幸而否極泰來，自4月起疫情紓緩後，防疫措施放寬令消費市道重啟，加上消費券、防疫抗疫基金、保就業等措施效應逐步浮現，有利餐飲業反彈。
雖然他預期富臨集團控股(01443)、譚仔國際(02217)、翠華控股(01314)等本地餐飲股，截至今年3月底止的全年業績數字不會理想，但相信股價已反映，其中，富臨最受累此前晚市禁堂食，而譚仔和翠華則影響相對較小，甚至有機會帶動外賣生意。隨着社交距離措施分階段放寬，若憧憬出現報復式餐飲消費、補擺喜宴等，富臨較值博。至於翠華，由於其在內地的餐廳數目已超過香港，考慮到近月內地疫情，該企業務受惠香港市道復甦的程度可能有所抵銷。
值得留意是部分本地餐飲股的市值較小、流通量較低，不適宜較大注碼投資。相對而言，譚仔在上述3股中市值較大、交易相對活躍。
大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑認為，從大家樂(00341)就截至今年3月底止財年發盈警，可得悉本地餐飲股顯著受累第5波疫情，即使加強外賣生意也幫補不了多少，遑論更難做的酒樓業。他估計食肆受惠電子消費券的程度未必如預期般大，因此建議投資者只宜低吸、不宜高追，並要避開交投太少的股份，以免陷入易買難沽的困局。
他補充，除富臨外，另一隻酒樓股敘福樓(01978)的市值相對較高及交投較活躍，投資者宜候調整至一元附近考慮小注買入。
【內地飲食業待下半年反彈】
以市道指標之一的餐飲業而言，有內地券商預期，要到下半年疫情常態化後，底層消費力反彈，餐飲收入有望按年增長一成。
畢馬威中國近期發表報告稱，疫情期間內地餐飲業競爭仍加劇，三成內地受訪企業表示生意深受激烈競爭環境影響，而八成企業認為面臨的最大困難是客流量不穩，加上原材料漲價、租金上升等令經營成本壓力增加，考驗企業現金流和資金鏈穩定。
不過，正所謂「有危便有機」，有三成企業有意數碼轉型，包括開闢外賣市場、開拓電商和直播銷售渠道。報告亦指出，餐飲企業上市融資是應對風險的有效途徑，餐飲行業資本化成新趨勢。
券商預計，本月內地疫情有望得到有效控制，料全年底層消費力可按年增長4.73%，從而推動餐飲業需求復甦，同店銷售和盈利有望快速反彈，相信餐飲是疫後彈力最大的服務業投資板塊之一，建議布局龍頭公司。
事實上，企業經營模式早已「進化」，在上海持續封城下，多家餐飲品牌向政府申請成為「保供」（保障供應）企業，包括百勝中國(09987)旗下肯德基和必勝客等品牌、呷哺呷哺(00520)及海底撈(06862)等，並推出網上外賣「社區團購」模式，向居民提供集中送餐服務及加熱即食的新零售產品。
曾在部分門店銷售外賣飯盒拓商機的海底撈獲瑞信上調目標價至16.5元，該行認為其估值已反映市場對其翻桌率復甦較慢的預期，但將其今年淨利潤預測下調31%，並維持「中性」評級。