藍籌上車盤續降價　第一城累減55萬沽

藍籌上車盤繼續錄減價成交，沙田第一城兩房單位，放盤半年，累減55萬港元，終以525萬元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21北山嚴智贇指，北角半山雲景台高層D室，實用面積約1,065方呎，套三房間隔，望全維港煙花海景，成交價達2,530萬元，呎價約23,756元，新買家為區外投資者。

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角半山富豪閣3座中層B室，實用面積約718方呎，套三房設計，成交價約1,240萬元，呎價約17,270元，原業主2007年8月以約470萬元購入，持貨約15年帳面獲利770萬元，單位升值約1.6倍。

●中原梁學文透露，西半山御景臺高層C室，實用面積約501方呎，兩房間隔，望市景，以1,130萬元易手，呎價約22,555元，新買家屬於用家，原業主於2018年以1,030萬元買入，持貨約4年帳面獲利100萬元，單位升值約10%。

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九龍區

●香港置業袁世昌稱，觀塘的觀月•樺峯高層C室，實用面積約843方呎，三房間隔，以約3.4萬元放租約1個月後，吸引外區客洽詢，雙方經議價減價5,000元租出，月租2.9，呎租約34.4元。

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新界區

●世紀21奇豐楊麗娟稱，沙田第一城37座低層F室，實用面積約284方呎，兩房間隔，望園景，單位放盤半年，開價580萬元，累減55萬元，獲買家以525萬元承接，減幅約9.5%，呎價約18,486元。

●世紀21奇豐張翠珊表示，馬鞍山泓碧2座中層G室，實用面積約473方呎，兩房間隔，望海景，原先開價980萬元，放盤3個月，減價85萬元或減幅8.7%，獲買家以895萬元承接，呎價約18,922元，原業主約3年，單位期內帳面升值約8%。

●中原胡耀祖指，馬鞍山帝琴灣凱弦居新近錄得10座中層F室，實用面積約1,031方呎，套三房間隔，議價後連車位以1,345萬元易手，呎價約13,046元，原業主於2012年以810萬元購入，持貨約10年帳面獲利約535萬元，單位升值約66%。

●祥益林偉光表示，屯門豫豐花園5座高層B室，實用面積約450方呎，兩房間隔，租客為外區客，考慮到該區鄰近工作地點，能節省通勤時間，加上業主有700元的議價空間，遂便決定以1.13萬元即睇即租，呎租約25.1元。

●祥益黃慶德透露，屯門居屋富健花園8座低層G室，實用面積約592方呎，三房間隔，租客為同屋苑短租客，原居所需進行裝修工程近3個月，考慮到上址鄰近原居所，方便往返視察工程進度，決定以1.45萬元即睇即租，呎租約24.5元。

●利嘉閣彭錦添指，青衣明翹匯1A座低層G室，一房間隔，實用面積約299方呎，日前以1.25萬元獲承租，呎租約42元，原業主於2019年底以約479.8萬元購入。