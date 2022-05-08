【二手樓五窮】5大因素令5月交投驟降　最慘嗰區係...

環球經濟去向未明朗、股市大幅波動、按揭利率大勢趨升，加上新盤推出搶客，二手市場平價盤被消化後，在5大因素驅使下交投量隨即銳減。綜合市場資料顯示，全港7個主要住宅區，佔近六成於5月份買賣宗數比4月下跌，當中青衣跌幅最多約60%，其餘屯門及將軍澳等地區，同期交投量亦錄近50%跌幅。

上月各區二手交投突然升溫，料只屬第5波疫情放緩後的「虛火」。例如青衣5月暫只錄約11宗買賣，與上月同期錄約28宗相比，大減約60.7%。美聯樊志聰稱，青衣全區上月錄逾80宗二手買賣，購買力被消化，加上新盤搶客，業主叫價亦見回升，而股市波動及息口趨升等因數，亦為後市帶來隱憂，交投因而放緩。

近日區內能獲承接的大多是平價盤。中原蔡偉明指，翠怡花園1座高層三房單位，實用面積約501方呎，剛售790萬元，呎價約15,768元，較個別銀行估價低約2.5%。原業主持貨約3年沽貨套現，帳面僅升值約9%。

另一「驟冷區」屯門4月同期錄逾60宗二手買賣，美聯梁浩文表示，該區5月同期僅暫錄約32宗，主因是該區受大型新盤開售影響，當新盤沽清後，區內過去的周六單日錄約15宗成交。

將軍澳區情況相若，上月成交活躍，同期錄約89宗二手買賣，惟5月暫錄約47宗，期內瀉約47.2%。中原伍錦基指，全區放盤減少，業主議幅收窄，而日出康城快將有全新項目推出，令買賣雙方更趨觀望。

值得留意是區內有半新盤業主，辣招鬆綁後即套現。該行黃仕斌透露，MONTARA第2B座低層兩房戶，開價920萬元，減至850萬元售出，實用面積約483方呎計，呎價約17,598元。原業主持貨僅約3年，帳面賺162.8萬元。

港島區都有劈價貨。利嘉閣吳玉蘭透露，鰂魚涌逸樺園2座低層B室，實用面積約752方呎，叫價1,750萬元，原業主急售，因應市況減價，雖然本人不在港，但已預備授權書給在港親人代售，減價250萬元，成交價1,500萬元，呎價約19,947元。

此外，粉嶺連同上水的北區，5月僅錄約10宗二手買賣，按月減約41.2%，元朗區按月沒有變化，本月暫錄約35宗。馬鞍山及東涌本月成交量縱然按月錄約20.7%及約40%的升幅，但很大程度是因4月基數較低。