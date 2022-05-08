全新樓盤開售量減 過去兩日成交量瀉七成
2022年05月08日 20:54
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缺少全新樓盤開售支持，過去兩日全港新盤市場暫錄約20宗成交，較上周同期減少近70%，但個別豪宅項目仍錄逾億港元的大額成交。
●何文田ST. GEORGE'S MANSIONS賣1.05億元 今年最貴九龍標準分層單位
信和置業(00083)的何文田加多利山ST. GEORGE'S MANSIONS一個月內連沽3伙，剛售出1座10樓A室，實用面積2,140方呎，四房雙套房間隔，成交價1.05億港元，呎價約49,065元，成交價料創今年九龍區標準分層戶新高。項目至今累售15伙，當中5伙為特色戶，合共套現逾21億元。
●啟德THE HENLEY III連沽兩伙
恒基地產(00012)旗下啟德THE HENLEY III，過去兩日售出至少兩伙，包括3A座7樓E室，實用面積238方呎，成交價630.89萬元，呎價約26,508元。另一個3B座30樓F室，實用面積約229方呎，成交價628.51萬元，呎價27,446元。
●何文田瀚名超購約7倍
市區新盤認購受追捧，嘉里建設(00683)發展的何文田瀚名，早前以折實平均呎價約23,300元首推30伙。據市場消息指，過去兩日，項目已接獲約240票，超額認購約7倍。
●青衣薈藍一房賣693.2萬
宏安地產(01243)旗下青衣薈藍再錄成交，項目18樓A17單位，實用面積256方呎，為一房間隔，成交價693.2萬元，呎價約27,078元。
●東半山CENTRAL PEAK推出1伙招標
新鴻基地產(00016)旗下東半山CENTRAL PEAK再推出1伙，單位為Alpex III的6樓Sky Manor，實用面積2,771方呎，連892方呎平台，於本周三(11日)起開始招標。而同系何文田Prince Central今日將開放現樓示範單位及公布最新部署。