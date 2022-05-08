全新樓盤開售量減　過去兩日成交量瀉七成

缺少全新樓盤開售支持，過去兩日全港新盤市場暫錄約20宗成交，較上周同期減少近70%，但個別豪宅項目仍錄逾億港元的大額成交。

●何文田ST. GEORGE'S MANSIONS賣1.05億元 今年最貴九龍標準分層單位

●啟德THE HENLEY III連沽兩伙

●何文田瀚名超購約7倍

●青衣薈藍一房賣693.2萬

●東半山CENTRAL PEAK推出1伙招標