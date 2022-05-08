【WFH累事？】職業女性爆劈炮潮　近半拒長期重返公司

母親節剛過，不少身在職場的媽媽在近年居家工作(Work from Home，WFH)時期，可能都經歷過在家工作兼顧育兒的滋味，雖然未必如想像般美好，但有調查顯示超過一半的職場女性認為，遙距居家工作結合實體辦公室的混合辦公(Hybrid work)有利職業發展。不過，隨着南韓、日本及英國等地放寬社交距離限制，各大企業紛紛準備結束職員在家工作的安排，陸續有調查反映出勞資雙方已存在分歧，甚至有近半員工抗拒長期重返公司工作而寧願辭職。

全球靈活辦公室供應商IWG於英國進行研究，揭示55%女性員工認為混合辦公模式能改善她們的職業前景；3/4受訪者認同相關工作模式更具生產力。當中，有逾半受訪者認為關鍵優點是提升家庭事務的分擔能力及節省交通開支。

IWG商務總監Fatima Koning表示，女性經常需要兼顧不同任務，無論在職場上或是家庭裏都希望能做到最好，而這可以是非常艱巨的目標，但轉型至混合工作正正能改寫狀況。

大眾已視居家工作為新常態，南韓的求職網站Incruit調查顯示，對居家辦公表示很滿意的員工高達八成，更有62%人表示日後求職或換工作時會把居家工作列入考量條件。如南韓網上平台Naver就有52.2%職員希望混合辦公，更有逾四成想每周5天均居家工作。

據IWG另一份調查，有72%員工傾向選擇長期靈活的工作模式，多於加薪一成但需長駐辦公室。同時，有近半受訪者表示，若被要求每周5天返回辦公室，將辭去工作，反映僱員對工作模式的追求已今非昔比，不再是安坐辦公室而已。

該調查亦明確指出，採用混合辦公及利用靈活辦公空間可顯著改善企業的利潤，降低傳統上需要負擔的租金、電力和後援人員等經常性開支，以每位員工平均計，全年可節省高達8.6萬港元。儘管如此，日本機構帝國數據庫最新調查，逾半數受訪企業認為遙距辦公弊大於利，因為這會使公司的內部交流減少、可開展的業務有限等。

台灣求職網站上月亦發表調查結果，發現有50.3%僱主認為員工居家工作的效率比在公司低，有別於員工自評的36.2%；只有11.6%僱主認為居家工作效率較高，比例遠較員工的22.2%少，可見勞資雙方的意見差距甚大。

縱然混合辦公模式在科技界尤其明顯，但竟有美國科技巨企反其道而行，斥95億美元加大對實體辦公室的投資，認為對公司園區的投資比以往任何時候都更重要。

事實上，疫情及居家工作帶挈雲平台發展。巨型科企微軟(美股：MSFT)早前公布首季業績，智能雲業務成為業務增長引擎，相關收入按年增26.01%至190.51億美元，其中企業雲平台Azure收入的升幅更達到46%。公司更預期，本季度智能雲收入將進一步增至介乎211億至213.5億美元，以中位數計相當於按年增22.15%。