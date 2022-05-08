致富智庫：驚普京核戰？索羅斯1944年經歷改寫一生...

目前全球正值多事之秋，俄羅斯總統普京可能在周一(9日)「宣戰」，若世界一夜之間踏入「第三次世界大戰」，應怎樣做？

那麼，今次要介紹港人幾乎一定認識的「國際鱷王」索羅斯，他曾明言，1944年的經歷改寫了一生。

他說：「若想在金融市場贏錢，必須培養對事物的偏見及觀察入微，要及早察覺問題，這是我於1944年從真實生活經驗中體會到的。」「當時納粹德軍入侵了匈牙利，若不是我父親不相信家族的假身份證明，我或許早已沒有命了。他教曉了我要面對艱苦的事實，不是閉着眼睛就沒事。只要你能夠洞悉危險，你的生存機會就較高。生存機會是你必須要承受一些風險，不是隨和地『跟大隊』。」

「這是為何我要訓練自己從黑暗一面去看，這令我在金融市場取得成功，並成為政治哲學。只要我能找到致勝策略，我就不會放棄。緊記危中有機，黎明前的黑暗往往是最暗的。」

事實上，他喜歡跟各國央行對着幹，一直是金融市場的「反派」，他的傳奇能留下多少啟示？以下值得花時間用心一讀。

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1、【亂局即大局】

索羅斯的其中一個成功之道，就是凡人眼中的「混亂」，在他眼中就是機遇。索羅斯說過：「金融市場天生就是不穩定，資金流動皆有榮有枯，有好友也有淡友，市場哪裏亂，哪裏就可以賺到錢。只要你能辨識混亂，就可能致富，愈亂愈能發達。」

2、【要學懂認輸】

這是索羅斯投資策略中最重要的原則，就是眼明手快，見差就閃！索羅斯說：「大部分投資者都不捨得，升捨不得賣，跌更捨不得賣，最後往往在最低點離場。」索羅斯與眾不同的最大能力，就是能很快地察覺過錯。在索羅斯的眼裏，人類對事情的認知是不完整、有缺陷，所以天生就容易出錯。索羅斯每當犯錯就會反思，令他成就非凡。

3、【歷史往往重演】

索羅斯成功預測1987年股災，秘訣就是以史為鑑。須知道經濟危機爆發，往往是累積長期不穩定。歷史經驗往往可以預測未來，因為歷史是會重演。

4、【留意領導人的話】

一些平淡無奇的話，在索羅斯聽起來可以是重要的買賣信號，他專門留意各國領導人的每一句說話。

5、【留意每一則小道消息】

1972年，有一天晚上索羅斯聽到了國民城市銀行招待證券分析師吃晚飯，這是從未發生過的事，他敏銳地認為必有不尋常的事情要發生，立即主張買入銀行股，果然獲利5成。

6、【勿拿整副身家作賭注】

1987年索羅斯仔細檢視全球經濟大勢後，他的結論是崩潰從日本開始，但沒想到投機性資金反而湧進日本股市，繼而創了新高。這證明索羅斯也會犯錯，但他有一個戒律，就是「冒險時不會將整副身家作賭注，不會把所有雞蛋放同一個籃子」，所以他從來都不會被市場「挾死」。

7、【多閱讀】

索羅斯每天閱讀十數份各類專業刊物，他要全部親自了解，不只是聽人建議，他每天花1/3時間思考。

8、【邊買邊學】

市場千變萬化，沒有可能完全學懂才行事，索羅斯寧願先入場，在過程中檢討缺失。

9、【肯聽意見】

索羅斯不喜歡「一言堂」，喜歡有人勇敢反駁他。

10、【找自己的舞台】

在1980年代末期，索羅斯曾企圖說服當時美國總統和英國首相支持歐洲復興計劃，但遭嘲笑，他了解必須成為公眾人物才能受到重視。於是推動了沽空英鎊一役，讓英倫銀行破產，從此聲名大噪，為自己創造了一個舞台。

11、【要在垃圾裏找黃金】

索羅斯對冷門東西特別感興趣，1960年他發現一家德國保險公司——聯合，若與它的資產價值相較，股價實在太低了，他便開始推薦聯合，結果賺了3倍。

12、【永遠不相信市場】

索羅斯說過：「市場走勢不一定反映市場本質，而是反映投資者的預期，但投資者往往不理性。如果交易廳只有小貓兩三隻在看盤，你就該入市了；如果交易櫃台多人到不得了，就是離場時候了。」