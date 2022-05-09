曜熊理財：兩大因素拖累　料歐洲基金跑輸大市

美國聯邦公開市場委員會將基準利率上調0.5厘，到0.75%至1.00%區間，為2000年5月以來最大加息幅度，符預期。美聯儲目標將通脹回到2%，未來貨幣政策保持適當收緊。

下月底的目標利率預計在1.41%左右，略低於宣布加息之前的水準。利率可能達到的水準高出約58個基點，反映加息0.5厘的預期正醞釀，而加息0.75厘的概率不大。

加息後美股急升，美聯儲未來加息規模與範圍的明朗化，令陷入困境的股票市場受刺激，推動近期遭受重創的科技股及周期性板塊出現短期反彈，但美股的中期和長期前景仍不樂觀，因為美國經濟增長已放緩。

歐盟委員會公布第六輪對俄制裁方案，其中包括6個月內逐步停用俄羅斯原油，年底前逐步停用俄羅斯成品油。歐盟並計劃將俄羅斯最大商業銀行—俄聯邦儲蓄銀行排除在SWIFT支付系統之外。

烏克蘭的局勢，令世界石油市場陷入混亂，美國及歐洲此後出台的一系列制裁措施，迅速推高國際油價。目前來看，首先為此付出代價的不是被制裁的俄羅斯，而是高度依賴俄羅斯石油的歐洲，加上全球加息及俄烏戰爭將拖長，歐洲基金將跑輸亞洲基金及美國基金。

曜熊理財策略理財顧問梁肇晉