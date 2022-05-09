鄺紫珊：投資者不宜過度悲觀　相信中概科技股最壞時刻已過

市場對加息預期速度加快、俄烏戰爭亦讓市場對未來經濟展望產生憂慮，導致近期接連出現由美股引發全球股市的大幅震盪，加上中國內地疫情封城影響，影響供應鏈，以及國內政府對科技行業的監管陰霾仍未退去等，讓市場對高股值及尚未有盈利基礎的科技行業已不敢有太進取的態度。

不少科技公司已由去年高位下跌70%至80%，有投資機構及主要股東更減持部分公司股票套現，令市場對此類增長型股票不再似過往的這麼樂觀。事實上，若檢視經濟數據與各市場今年以來的調整幅度，似乎市場有過度反映的情況，建議投資者不宜過度悲觀。

新興科技應用及普及已滲透入我們的一切，包括智能生活、物流、教育及製造等各行各業，所應用趨勢的浪潮也只會持續推升，並以高速發展以迎合需求，當中也涉及提升網速的輸送量及安全性，加上雲端服務、元宇宙題材與AR、VR等快速發展，預期與相關零組件企業將有亮麗的盈利表現。

俄烏戰爭持續，超越市場原本預期時間，直接影響原材料的供應及價格，驅使經濟受到通脹持續擴大影響較預期嚴重，加上中國部分城市封城有機會影響供應鏈，對企業的盈利增長可能打上折扣，盈利增長可能停滯，故未來股市仍可能維持震盪格局。以目前形勢看，中港股市開始回穩迹象，除非有突發性事件發生，暫未見股市有機會再出現崩盤情況。

由於未來一段時間處於「加息」周期，聯儲局開始收水，對高估值及仍未有盈利能力的科技企業相對「艱難」。現時美股科技企業仍在走下跌格局，建議投資者不必急於撈底，待止跌回穩有重拾上升軌道時，才分注買入優質的美國科技公司股票。至於香港的中概科技股有部分已形成箱底格局，如國內政府監管漸趨緩和，沒有再加辣的措施，相信中概科技股最壞情況已經過去。中長線而言，仍相對較看好科技股，包括人工智能、高速運算及電動車主題等。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊