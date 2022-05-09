周樂樂：保留現金　短線關注低估值穩派息藍籌

五一小長假前後，中美股市皆經歷跌宕起伏的過山車走勢。4月最後一個交易日，中央政治局會議再次釋放積極的政策信號，A股和港股市場下午開始大幅拉升，最後以一根大陽線結束4月的股市交易。會議當中，提及堅守全年5.5%GDP目標不變、加強基建建設和發揮消費牽引作用、從實際情況出發完善房地產政策，以及最受市場關注的平台經濟專項整改完成並實施常態化監管等均向市場釋放有利信號。

相關板塊如地產以及香港一眾互聯網平台股票均出現大幅拉升，政策底進一步焊牢，市場氣氛繼續轉向樂觀。五一小長假期間，除了新能源電池龍頭的一季度業績大幅低於機構預期，市場並沒有其他特別重大的消息。加上美聯儲5月議息會議上的表態較市場預期鴿派，5月的第一個交易日，A股表現仍然堅挺，尤其是在成長板塊大哥寧德時代業績爆雷的情況下和安防龍頭海康威視被美國製裁的消息下，滬綜指及深成指仍然小幅收紅。可見今年在三大指數大幅回調，政策底明確之後，市場有資金開始抄底。但是，周四(5日)美股突然大幅跳水，受此影響，上周五(6日)A股和港股市場錄得較大跌幅。

海外方面，最受市場關注的5月聯儲局會議結果較投資者預期鴿派。5月加息0.5厘符預期，且聯儲局主席鮑威爾排除今年一次性加息超過0.75厘。美國聯儲局6月開始縮表，到9月回收流動性升至每月950億美元，該力度同樣好於預期。

本以為聯儲局明確了今後的縮水力度與路徑，市場對流動性收緊的擔憂會進一步緩解。然而，美股在大幅反彈一天之後進入了暴跌模式。5月5日晚上，10年期美債收益率一度升至3.1%上方，創下2018年11月以來的新高。同時，美國抵押貸款利率飆升至5.27%，為2009年8月以來最高水平。由此可見，市場對今年高通脹帶來的壓力依然十分謹慎。事實上，聯儲局加息只能解決需求端的問題，但是供應端的問題仍有待解決。即使議息結果較預期鴿派，但是會後美國利率期貨價格顯示，聯儲局6月加息0.75厘的可能性為75%，芝商所(CME)聯儲局觀察認為有83%的可能性。由此可見美股的調整壓力依然較大。

對於接下來的操作建議，雖然政治局會議再次釋放積極信號，且美國聯儲局議息會議結果好於預期，但受疫情影響今年國內經濟壓力仍然很大，大部分行業2季度的業績會較1季度更差。估計大宗商品價格今年仍在高位，因此美元流動性的衝擊難言結束，相信在美元繼續強勢，人民幣繼續貶值的趨勢下，國內股票市場未必能快速走出市場底。因此，建議投資者保留相應現金等待業績底和市場底的出現，同時短期內依然可以多加關注低估值穩派息的藍籌股。

勝利證券副首席運營官 周樂樂