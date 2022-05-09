陳鳳珠：陰霾漸散　港股有望逐步回穩

美國聯儲局一如市場預期加息0.5厘，並公布縮減資產負債表的計劃。主席鮑威爾更排除單次加息0.75厘的可能性，聯儲局將於6月起每月合共縮表475億美元，規模少過市場預期，帶動美股大幅反彈。美國宣布加息之後，香港金融管理局隨即上調貼現窗基準利率至1.25厘，但當局表示不會影響本港貨幣金融穩定。雖然近日港元匯價處於較弱水平，但本港銀行體系結餘超過3,000億元，流動性穩定，然而，港股走勢仍然偏弱。

另方面，內地股市五一假期復市後走勢平穩，中央明確要求「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」，而中國人民銀行要加快推動已確定的政策措施精準落地，利用各種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，引導金融機構更能滿足實體經濟的融資需求。相信內地本月或加大力度推動扶持政策落地，料對中港經濟及股市帶來支持。

中共中央政治局會議強調要促進平台經濟健康發展，完成平台經濟專項整改，實施常態化監管，並要出台支持平台經濟規範健康發展的具體措施。今次會議表示要設立「紅綠燈」規範和引導資本發展，加強反壟斷和反不正當競爭監管執法，加強資本領域反腐敗，着力查處資本無序擴張、平台壟斷等行為。市傳內地或考慮推動科技公司向政府提供1%股權，讓政府能在企業決策中發揮直接作用。相信內地以「穩市場」為目的，並提供更多空間予中小微企業發展，扶持實體經濟，故將持續加強反壟斷行為。不過，監管最嚴厲的時間或已過去，各大型企業已作出相應的整改，未來行業發展將更有規範。

中美雙方雖就審計一事仍尚未有新進展，但因內地企業已逐步計劃轉至本港作雙重上市，相信有助減輕被退市所引發的風險。

安里資產管理投資組合經理 陳鳳珠(作者為證監會持牌人士，並沒持有上述股票)