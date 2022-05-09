潘梓生：聯儲放鴿　投資者唔買帳

上周市場焦點落在美國聯儲局議息會議之上，當市場聽到聯儲局「並未積極考慮加息0.75厘」，並每月合共縮表僅475億美元，刺激美股創2020年以來單日最大升幅。原本投資者認為市場應具備反彈條件，豈料周四美股不但大幅回吐，更創2020年單日最大跌幅，波幅之大似乎令市場進入深度恐慌。

投資者對市場反應完全摸不着頭腦，從美國10年期債息再創新高，加上利率期貨可見，起初市場已調整價格至認為6月議息會議將會加息半厘，但隔晚美股交易時，利率期貨再度下跌，現時市場已再預期聯儲局將在6月加息0.75厘，從價格上可反映市場對聯儲局的聲明完全不信任。

事實上，市場對議息聲明投下不信任一票十分合理，因過去多月聯儲局不論從議息聲明、會議紀錄，或是點陣圖利率預測均大幅落後市場預期，其後不斷更改立場及提出更鷹預測。不過，從聯儲局已宣布的縮表計劃可見，當局似乎重新掌控節奏，並放慢其鷹派的步伐。因此，聯儲局在6月加息半厘的機會估計仍高於0.75厘，市場近日的恐慌可能有點「過龍」。

另方面，俗稱「恐慌指數」的芝加哥期權交易所市場波幅指數(VIX指數)雖然大幅回升，但仍低於5月初及3月初的水平，而當時美股距離現時水平不遠。因此，若美股進入新一輪的大幅拋售，恐慌指數將突破40水平，此乃判斷全球風險市場會否陷入新一輪恐慌的重要指標。否則，近幾日的波動可視為市場仍在調整聯儲局6月及7月的政策預期。

獨立市場分析師 潘梓生