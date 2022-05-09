陳樂怡：宜收集潤電作中線部署 上望目標17元
2022年05月09日 07:45
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美國聯儲局5月加息0.5厘，符合預期。主席鮑威爾稱，未來2次議息會議都有可能各加息0.5厘，但指目前沒有積極地考慮單次加息0.75厘的可能性，並指現時有條件令經濟軟著陸。聯儲局激進加息預期降溫，惟其餘利淡因素持續，如外圍地緣政治緊張、內地疫情、港匯續弱，港股在欠缺成交下，周四(5日)高開低走，後市留意A股復市表現，恒指初步阻力見於50天線(21,468點)。下周重點經濟數據包括，美國4月CPI、中國4月信貸、外貿數據。
中國4月官方製造業PMI連續2個月陷入收縮區間，較3月下降2.1個百分點至47.4，創2020年2月以來最低。生產指數、新訂單指數及新出口訂單指數均全線向下。4月非製造業PMI進一步下降至41.9，較3月急降6.5個百分點。相對而言，建築業PMI仍可企於擴張區間，處於50之上，土木工程建築業商務活動指數為61.0%，連續2個月位於高位景氣水平，維持活躍。我們認為與財政提前發力有關。接着下來政治局會議提到，要全力擴大國內需求，發揮有效投資的關鍵作用，強化土地、用能、環評等保障，全面加強基礎設施建設。我們認為相對於鼓勵消費或促進出口，加大基建投資將會是較快收效的穩增長方法，基建主題可看高一線。建議待調整收集海螺水泥(00914)及中國中鐵(00390)。
個股推介方面，華潤電力(00836)將受惠於煤價下跌及電價提高，其燃煤業務盈利第2季反彈。至於新能源業務方面，市場憧憬內地可再生能源補貼拖欠問題可以得到解決，將會是潛在催化劑。估值上，預測市盈率約7倍，略低於5年平均水平，股息率近6厘，建議收集作中線部署。目標價17元，止蝕價13元。
信達國際研究部助理經理陳樂怡
(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)