陳樂怡：宜收集潤電作中線部署　上望目標17元

美國聯儲局5月加息0.5厘，符合預期。主席鮑威爾稱，未來2次議息會議都有可能各加息0.5厘，但指目前沒有積極地考慮單次加息0.75厘的可能性，並指現時有條件令經濟軟著陸。聯儲局激進加息預期降溫，惟其餘利淡因素持續，如外圍地緣政治緊張、內地疫情、港匯續弱，港股在欠缺成交下，周四(5日)高開低走，後市留意A股復市表現，恒指初步阻力見於50天線(21,468點)。下周重點經濟數據包括，美國4月CPI、中國4月信貸、外貿數據。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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