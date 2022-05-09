葉尚志：比亞迪前景仍看俏　建議呢個水平分注買入...

港股出現預期中的階段性拐點，估計恒指有進一步反彈的傾向，而20,700點可成為目前的初部支撐，守穩可望向上朝高位22,500點進發。美國聯儲局宣布加息0.5厘，並將於6月開始縮表，消息未有出乎意外。反而，美國聯儲局主席鮑威爾指排除了加息0.75厘的可能性，對市場帶來驚喜，相信市場在經歷了暗黑的4月後，可進入喘喘氣的空檔期。在穩增長的背景下，內地亦接連推出適時的各行業支持政策，也有利中港股市展開反彈。

事實上，比亞迪強勢是受業績所支持。除了早前我們指出，包括長期看好新能源汽車行業、公司是行業內領跑龍頭之外，比亞迪最近公布最新的4月份銷售數據，雖受疫情影響，但仍創出紀錄新高至10.6萬輛，按年及按月各增134%及1%。建議可於240港元水平繼續分注買入，中線目標仍看280元，止蝕則可上移至200元。

第一上海首席策略師葉尚志